El doctor Pedro Cadavas logra que un joven en silla de ruedas vuelva a andar

El doctor Pedro Cavadas, experto en trasplantes y cirugía reconstructiva, es famoso por sus operaciones milagrosas como el caso de Wilmer, el chico guatemalteco tetrapléjico que tras la operación volvió a mover las extremidades superiores. El nuevo logro del doctor ha sido intervenir a Enol, un joven asturiano de 23 años que ha vuelto a caminar a pesar de estar postrado en una silla de ruedas.

Cuando la noticia del caso de Wilmer se hizo eco, la madre de Enol se puso en contacto con el doctor Cadavas. Enol nació con el síndrome de Warkamy. Esta enfermedad provoca malformaciones en diferentes órganos. A Enol le afectó en los tendones y le quedaron retraídos y no crecían con el resto del cuerpo. El chico pudo caminar hasta los tres años, pero rápidamente se dieron cuenta los problemas de movilidad que tenía Enol. Desde pequeño se sometió a operaciones que le producían terribles dolores y no le dejaban caminar. Finalmente, una operación en el Hospital Gregorio Marañón terminó con sus dolores, pero le avisaron que no podría volver a caminar nunca más.

El caso de Enol era más fácil que el de Wilmer porque no tenía ningún tipo de lesión medular. El doctor tardó un mes y medio en atender a la familia tras el primer email que le mandó la madre de Enol. Las buenas noticias llegaron enseguida cuando el doctor Cadavas les aseguró que podría volver a caminar, simplemente se cambiaba la musculatura de atrás a adelante, se coloca la rótula en su sitio porque estaba desviada y después, tendría que hacer rehabilitación.

Enol se tuvo que someter a tres operaciones a principios de 2019 en el Hospital de Manises. Después, acudió a rehabilitación y hace dos meses que camina por su casa sin ayuda.