El cambio en tu dieta para perder peso: 5 kilos en cuatro semanas

Conocida por todos es la ‘cuesta de enero’. Después de Navidad toca reducir los gastos y mejorar la alimentación para paliar los excesos de las fiestas. Pero septiembre tiene su particular cuesta. En verano también descuidamos lo que comemos. Hemos salido más a la calle y, entre parrilladas, copas y tumbonas, los kilos de más han llegado irremediablemente. Por eso toca volver a la normalidad, y esa no es otra que la de retomar una dieta saludable para perder peso. Es complicado recuperar los buenos hábitos y siempre existirá la tentación de recurrir a alguna de esas dietas milagro. Craso error. Los nutricionistas siguen insistiendo en que a la hora de adelgazar no hay atajos. Sólo hay que cuidar lo que comemos, apostar por una dieta saludable y equilibrada y complementarlo con el ejercicio. Es el único secreto.

Pero tenemos buenas noticias. Existen multitud de platos deliciosos y de fácil elaboración que no solo son buenos para tu salud sino que además te saciarán. En cuanto al ejercicio, tampoco hace falta apuntarte a un gimnasio corriendo y pasar allí horas y horas. El ritmo de vida actual no le permite a mucha gente por tema de horario el acudir a estos espacios, por lo que una opción recomendable es hacer el ejercicio en casa y en unos minutos.

No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder hasta cinco kilos en un solo mes. ¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales. Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.

También es muy importante tener claro que hay que olvidarse del alcohol. Este tipo de bebidas son junto como los refrescos las que más engordan, además que pueden conllevar problemas para la salud. La cerveza, aunque no lo creas, es la que menos engordan y los cócteles o combinados los que más. También es fundamental alejarse de esos “placeres” para muchos como la bollería, las palmeras de chocolate y otros dulces que por muy sabrosos que sean, solo harán que ganemos kilos.