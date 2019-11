El alimento más completo para tomar a diario y perder peso de forma sana y barata

Perder peso no es una misión imposible ni tampoco un camino de rosas. Hace falta constancia, seriedad y rigor. La buena noticia es que no es necesario dejarse embaucar por los cantos de sirena de las dietas milagrosas. Por mucho que escuchemos mensajes que nos digan que es posible perder peso de forma rápida, la realidad es otra bien diferente. Lograr el objetivo de adelgazar es una carrera de fondo, y nunca mejor dicho. Está basada en dos pilares: una alimentación variada y equilibrada y un ejercicio físico diario. No hay más secretos. En esa dieta ocupan un lugar fundamental las frutas y hay una en concreto que logra un efecto muy beneficioso ya que es saciante y muy saludable al mismo tiempo: la manzana.

Comer una manzana al día ayuda, tal y como dice el dicho popular, a alejar a los médicos. Y también ayuda a que tu digestión sea más saludable y a que a media mañana o a media tarde (en ese momento en el que el hambre aprieta y no se trata precisamente de hambre emocional), tengas a mano una alternativa sana que te va a saciar y que apenas va a aportar calorías. Comiendo una manzana también en el momento del postre alejarás de forma definitiva todos esos ultraprocesados que están sumando calorías vacías a tu alimentación. Perder esas calorías todos los días va a contribuir a que pierdas peso de una manera fácil, rápida y sin demasiado esfuerzo.

Los nutricionistas aseguran que es un mito eso de la que fruta de noche engorde o que tenga una cantidad de azúcar difícil de asumir por el cuerpo. Es cierto que estos alimentos llevan glucosa pero no lo es que esa sea perjudicial para tu organismo o que te engorde. Pero es que además comer una manzana al día es saludable.

Según los expertos este “súperalimento” ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, reduce de forma notable el colesterol (también por su efecto saciante y por lo que hace que renuncies a otro tipo de alimentación), disminuye la posibilidad de ser diabético, tiene antioxidantes que pueden retrasar el envejecimeinto).

Además es una gran fuente de fibra que te ayuda a ir al baño y además es un alimento barato que no tienes que rebuscar. Lo puedes comprar en cualquier supermercado lo que te asegura que no tienes ningún tipo de excusa para no cambiar tu alimentación de una vez por todas y empezar a perder peso de una forma sana y saludable.