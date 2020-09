“Prefiero comer en casa porque estoy a dieta”. Esta frase se escucha a menudo cuando surge el plan de ir un restaurante. Cierto es que comer fuera de casa suele ser sinónimo de pegarnos una comilona. Ingerimos más cantidad de alimentos y no siempre son todo lo santos que deberían. Pero a veces el problema no es el restaurante o salir fuera, sino nosotros mismos.

1. No ir a comer fuera en ayunas. No pases hambre durante todo el día antes de salir a comer. Una pieza de fruta puede ser una buena opción para picar algo antes de salir.

2. Elegir el restaurante. Siempre que la decisión dependa de ti, intenta elegir restaurantes con opciones saludables y aptas para cuidar la línea. Lo ideas es elegir restaurantes de carnes, pescados o comida japonesa porque siempre habrá opciones más saludables que en aquellos de tapas o comida rápida.

3. Agua para saciar el apetito. Antes de que te llegue el plato, bebe un vaso de agua a pequeños sorbos. Así, cuando te traigan la comida ya no tendrás tanta hambre y comerás menos. Si quieres un toque diferente, añade una rodaja de limón.

4. Evita el pan. Es normal que mientras esperas a que te traigan el plato que has elegido te entren ganas de picotear un poco de pan. Aunque sea complicado, intenta no ingerir pan antes de comer si estás a dieta. Piensa que son calorías que no necesitas y lo único que van a hacer es evitar que pierdas peso.

5. Concéntrate en el plato principal. Debes elegir solo un plato principal y olvidarte del postre y de los entrantes. Porque aunque el entrante sea una ensalada o una sopa, contiene calorías.

6. Nada de empanados. No hay duda de que los filetes empanados, las croquetas o la tempura de verduras son deliciosos, pero el contenido calórico de estas recetas es muy alto. Un ejemplo: un filete de 150 gramos contiene más o menos 210 calorías; si lo empanas, añades 140 calorías. En este sentido, también tienes que evitar los fritos: ‘nuggets’, patatas, san jacobos, etcétera.

7. Evita las salsas. Abusar de ellas no es saludable porque tienen un alto contenido de grasa.

8. Una porción más pequeña. Si te dejas las patatas fritas, el maíz asado o la ensalada de col en el plato no pasa nada.

9. Precaución con el alcohol. Los refrescos, los zumos y las bebidas alcohólicas contienen un montón de calorías vacías que no te llenan para nada pero que van a parar a tus células grasas. Pide para beber agua o bebidas light bajas en calorías y azúcares. Pero si quieres acompañar tus comidas con vino o cerveza, entonces después de cada cerveza o copa de vino, toma dos vasos de agua.

10 Come sin prisa. ¿Sabías que las personas que comen demasiado rápido tienen tres veces más probabilidades de padecer sobrepeso? Esto se debe a que la sensación de saciedad tarda entre 20 y 30 minutos en viajar desde el estómago hasta el cerebro. Por tanto, comer más rápido implica ingerir más alimentos para sentirse saciados.