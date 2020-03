Descubre las pautas para evitar los principales riesgos del teletrabajo

La Organización Colegial de Enfermería y la Asociación de Especialistas de Enfermería del Trabajo han informado sobre las principales pautas a seguir para trabajar desde casa y prevenir los riesgos relacionados con el teletrabajo, como la fatiga visual, los trastornos musculoesqueléticos o la fatiga mental por tecno-estrés e hiperconectividad.

Así, ofrecen una serie de recomendaciones a la hora de ubicar el espacio de trabajo, como que esté en una zona independiente a ser posible, cómo colocar la mesa y el ordenador, cómo sentarse o los ejercicios a realizar tanto para evitar la fatiga visual como para relajar las cervicales.

Asimismo, instan a establecer una rutina similar a la desarollada en el trabajo en la oficina. Controlar los horarios, pausas, descansos, reuniones y desconectar al terminar nuestra jornada laboral son otras de las pautas a seguir, según los enfermeros. “Es importante establecer rutinas en el teletrabajo para evitar tanto la hiperconectividad laboral como el retraso de las tareas pendientes”, ha comentado el presidente de los enfermeros, Florentino Pérez Raya.

También es importante, señalan los expertos, evitar los riesgos psicosociales derivados del aislamiento social. “El no tener contacto con compañeros, jefes o colaboradores, o que este contacto sea escaso impiden al trabajador la comunicación con el entorno de trabajo, además de reducir la posibilidad de incorporación a otros proyectos, desarrollo profesional, retroalimentación positiva, etc. Además, la exigencia de tareas domésticas o de cuidado de menores aumentan también la sensación de no poder cumplir satisfactoriamente con todas las tareas”, advierten.

De ahí que mantener, en la medida de lo posible, el contacto con los compañeros también sea importante. “Si a media mañana tomabas un café con los compañeros de forma distendida es bueno mantenerlo y despejar la mente unos minutos. Estamos trabajando, sí, pero también es necesaria la desconexión laboral porque la hiperconectividad y el tecnoestrés, a medio-largo plazo, pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud, tanto física como psicológica”, destacan.

Al fin y al cabo, como subraya el presidente del Consejo General de Enfermería, “todo se reduce a mantener unas rutinas, para disminuir los factores de riesgo”. “Y para evitar estos riesgos, es necesario establecer unas rutinas, tanto en el emplazamiento del lugar de trabajo (espacio, iluminación...), organización y comunicación con compañeros. Y al final de la jornada laboral, desconectar y disfrutar de la familia”, concluye.