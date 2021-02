Cuidado con usar gorra: podrías quedarte calvo antes de tiempo

“Si el problema no tiene solución, hay una pérdida absoluta de pelo en la zona, es cuando entonces recurrimos al trasplante. Pero éste está contraindicado en determinados casos de calvicie, por lo que será el especialista quien lo determinará”, agrega el tricólogo miembro de la Sociedad española de medicina de trasplante capilar.

Eso sí, sostiene que la alopecia no sólo tiene lugar en hombres, también en mujeres, y puede apreciarse si se presenta una caída de pelo progresiva, y un pelo muy desmejorado, muy fino en grosor y al que además le falta un poco de estructura vital (brillo, arcaico, como una cuerda deshilachada).

Conforme vamos ganando años, lo normal es que nuestro pelo también envejezca, adelgace, se haga más fino, y se vaya cayendo. Nuestro estilo de vida y nuestra herencia influyen mucho. No obstante, algunas veces, por mucho que hagamos, la caída de cabello se convierte en irreversible.

Por eso, el doctor Tarighpeyma aconseja que, en caso de detectar que nuestra cabeza empieza a ‘clarear’ demos acudir a un especialista sin dudarlo, cuanto antes mejor, “porque si se coge a tiempo puede que sea reversible la pérdida de cabello”. “Con tratamiento tanto de medicina, como ambulatorio se puede revertir”, remarca.

Por ejemplo, relata que si se trata de una alopecia androgenética, cuya causa fundamental es hormonal, no sólo debe emprenderse un tratamiento médico para frenar la caída, sino también tratamientos in situ ambulatorios, donde inyectar fármacos y vitaminas, o por ejemplo plasma de plaquetas, según el caso.

Aquí recuerda que, “francamente”, el uso de champús anticaída “es un mito” frente a los problemas de caída muy progresiva y realmente pueden solucionar poco, al no penetrar en el cuero cabello con el tratamiento de pelo.

Sobre las vitaminas o suplementos vitamínicos frente a la caída de pelo, el tricólogo de Quirónsalud Infanta Luisa manifiesta que lo que hacen es reforzar un poco y apoyar al folículo piloso, “pero ni mucho menos solucionan el problema de la caída de pelo”.

Sí resalta que una dieta equilibrada “mejora muchísimo” la calidad del pelo, pero no es la única solución frente a la caída progresiva: “Todos los alimentos con zinc, selenio magnesio y con vitamina C son buenos. Mejoran el aporte nutricional al folículo, pero si el problema es una situación que se ha iniciado, la alimentación en sí no va a frenar, sino que mejorará el folículo”.

Con todo ello, insiste en que la persona es la que mejor conoce su pelo, por lo que cuando empieza a aumentar la caída se debe acudir a un especialista, según reitera, “cuanto antes se detecta, antes se frenará esa caída”.