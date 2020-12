Consejos para superar el miedo a enfermar de coronavirus

Es normal y lícito que tengamos miedo a enfermar de la COVID-19; bueno, a enfermar en general. Todas las emociones son lícitas, no están sometidas a juicio. Todos vivimos todas las emociones, y vivirlas no es malo, sino natural y adaptativo.

Debemos consultar con un especialista si nuestra vida empieza a girar en torno a este miedo y tenemos un deterioro de nuestras áreas sociales, laborales o personales

Por todo ello, alerta de que las consecuencias de este miedo extremo a enfermar podrían ir desde el aislamiento, a la pérdida de amistades, a la pérdida de rutinas y de placer en las actividades que antes nos gustaban hacer. "Esto conllevaría a un descenso significativo del estado de ánimo, y a medida que vamos limitando las actividades y cediendo al miedo, a un aumento de síntomas de ansiedad y preocupaciones, así como dificultad para dormir o estar relajados, o dificultades de concentración", subraya.

Así, la experta de la Clínica de Psicología 'En equilibrio Mental' de Madrid destaca que deberíamos consultar con un especialista si nuestra vida empezase a girar en torno a este miedo, y si además tuviéramos un deterioro en nuestras áreas sociales, laborales o personales. "También si presentáramos niveles de ansiedad muy elevados y con gran frecuencia en nuestro día a día, incluso ataques de pánico ante la posibilidad de contraer la enfermedad", apostilla.

Partiendo de la idea de que el miedo es sano porque nos permite protegernos de los peligros que detectamos, y tener el control de las situaciones, la psicóloga sanitaria subraya que no se trata de no tener miedo, sino de saber que hay un peligro y tomar las precauciones necesarias para mantenernos a salvo, sin perder nuestra forma de vida. "Por desgracia, nadie está a salvo de enfermar, ni de COVID-19, ni de otras patologías, pero igual que no dejamos de conducir por el miedo a tener un accidente, no podemos dejar de vivir por el miedo a enfermar", advierte.

Como cualquier fobia, la neuropsicóloga mantiene que el miedo extremo a enfermar lo vamos a poder trabajar desde el conocimiento de cómo se trabajan los problemas de ansiedad: "Se puede trabajar a nivel cognitivo, empleando estrategias de cambios de pensamientos identificando los pensamientos irracionales relacionados con la enfermedad y generando otros alternativos; a nivel fisiológico, potenciando las técnicas de relajación para disminuir el estado de nerviosismo general; y sobre todo, exponiéndonos a aquellas situaciones que nos están generando tantísima angustia, tanto en imaginación como en vivo".

Pautas para nuestro día a día

Si nos notamos más preocupados por nuestra salud que de costumbre, si nos cuesta concentrarnos en otra cosa que no sea la COVID-19, si hemos dejado de prestar atención a otras áreas de nuestra vida, la psicóloga sanitaria Silvia González del Valle aconseja la puesta en marcha de las siguientes estrategias:

1) Buscar información clara y veraz y de fuentes oficiales.

2) No abusar de las noticias, o restringir su uso a una vez diarias, porque aunque creemos que mantenernos informados da sensación de control, al estar tan expuestos a noticias desagradables, genera más sensación de vulnerabilidad.

3) Preguntar al médico en caso de síntomas pero sin examinarnos de forma compulsiva.

4) Dedicar tiempo a otras actividades, sociales, deportivas, distractoras, que nos permitan tener la mente ocupada, ya sea en el interior del hogar o al aire libre.

"Hay que saber que la ansiedad, como respuesta fisiológica al miedo, es una sensación que todos podemos experimentar, que es algo normal en la vida de las personas, que nos prepara para la acción o la huida, que es necesaria y buena para adaptarse a los problemas de la vida y superarlos pero que a veces, elevados niveles de ansiedad hacen que sea desadaptativa y perjudicial", concluye la neuropsicóloga y experta de la Clínica En Equilibrio Mental de Madrid.