Cómo saber si la fatiga puede significar algo más que un simple malestar

En última instancia, el portavoz de la Sociedad Española de Reumatología subraya que, desgraciadamente, no existe ningún fármaco que consiga eliminar la fatiga. “Los fármacos que produce sueño, como decía antes, no eliminan la fatiga y a corto y medio plazo tienen demasiados efectos secundarios que los hacen poco recomendables. Los productos de herbolario, vitaminas, energéticos o vitalizantes, no han demostrado una eficacia real en el tratamiento de la fatiga, por lo que no deben depositarse demasiadas expectativas en su uso”, agrega.

A su vez, Rivera mantiene que el ejercicio físico moderado realizado de forma regular, las técnicas de relajación, la higiene del sueño, o el desarrollo de hábitos saludables, se encuentran entre las medidas más eficaces para mejorar la fatiga.