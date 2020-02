Cómo quitar el hipo sin ahogarte en el intento

Nadie puede decir que no lo haya sufrido. El hipo no entiende ni de mujeres ni de hombres. Ni de rubios o morenos. Ni de ricos o pobres. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por este molesto trance en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo hasta el final de nuestros días. La pregunta que nos hacemos siempre es cómo quitar el hipo de forma efectiva. Antes de que existiera internet nos guiábamos por los consejos de nuestras abuelas: beber agua a sorbitos pequeños o el típico susto. Algunos siguen poniendo en práctica estos remedios, pero hay que reconocer que no sirven para absolutamente nada. Y en el caso de que el hipo se esfume, os aseguramos que no es porque nos hayan dado un susto.

Ahora podemos buscar en Google eso de “cómo quitar el hipo” y seguimos viendo cientos de trucos, algunos más fiables y otros que no tienen ningún tipo de efecto. Para explicar cómo quitar el hipo si ahogarnos en el intento tenemos que conocer cuál es su origen. Técnicamente es una contracción con espasmos e involuntaria del diafragma. El pecho sufre pequeñas sacudidas que nos obligan a hacer ese ruido tan incómodo como molesto. Lo normal es que, pasados unos minutos, el hipo se esfume. Pero a veces no tenemos paciencia. ¿Qué pasa si ocurre mientras estás hablando en público o durante una entrevista de trabajo? Sería todo un drama, pero hay un salida.

En estos casos tenemos que citar a los expertos y curiosamente la Sociedad Americana contra el Cáncer se ha encargado de dar algunos consejos para quitar el hipo y salir airoso. Es efectivo estornudar o toser. También que alguien que tengas cerca te dé un golpe en la espalda. Un viejo truco que nos dieron nuestra abuelas y que sí es efectivo consiste en respirar dentro de una bolsa de papel. También flexionar las rodillas sobre el tórax y aguantar la respiración el mayor tiempo posible. Por último, también es un buen remedio apretarse los oídos mientras bebes agua de un vaso.