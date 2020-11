Cómo limpiar la piel de la cara de forma correcta.

Muchas veces, dedicamos al cuidado de nuestro rostro menos atención del que deberíamos. Sin embargo, para lucir una piel radiante hay ciertas rutinas esenciales, y una de ellas es una correcta higiene facial. La farmacéutica Rocío Escalante nos desvela por qué es tan importante el desmaquillado y la limpieza diarias de la delicada piel de nuestra cara para mostrar, siempre, la mejor versión de nosotras mismas.

Según la farmacéutica, “la base de una piel bonita y saludable es la limpieza, por eso siempre tiene que ser el primer paso del ritual. Por la mañana, la higiene facial nos ayuda a eliminar los restos de los productos que hemos aplicado por la noche, así como el sudor y demás toxinas que la piel puede tener. Por la noche, la limpieza es importante, tanto si te maquillas como si no lo haces, para eliminar los restos de los productos, así como las partículas de contaminación, el sudor y la suciedad que la piel acumula. Si tu piel no está limpia no podrá estar luminosa, hidratada y radiante. Además, aplicar cremas y cualquier producto sobre una piel sucia hará que pierdan eficacia”.