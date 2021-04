¿Cómo influye lo que comemos a nuestro olor corporal?

Hay personas que sudan más que otras, y especialmente con el aumento de las temperaturas. De hecho, hay personas que sudan muchísimo, y además su sudor no huele bien. Pero no te equivoques, el sudor es inodoro, lo que huele son los desechos de las bacterias que viven en nosotros y a veces en función de lo que comamos también se ‘activa’ ese mal olor.

“Aunque el sudor es principalmente inodoro, los restos de la digestión pueden alterar un poco el olor corporal. En el caso de algunas especias, la cebolla, el ajo y los alimentos ricos en azufre (huevos, pescado, carne, lácteos, algunas frutas...). ¡Somos lo que comemos!

No obstante hay que tener en cuenta que, por mucho que nos parezca una lata, ¡sudar es natural y necesario!”, defiende la miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) la doctora Andrea Combalia.

Esta especialista recuerda que tenemos sudor porque es el mecanismo que emplea el cuerpo para regular nuestra temperatura corporal por debajo de los 37 grados, de forma que así se permite el correcto funcionamiento de nuestros órganos.

“Sudamos para mantenernos frescos en ambientes con temperaturas cálidas, al hacer ejercicio y en ocasiones en respuesta a situaciones que nos hacen sentir nerviosos, avergonzados o con miedo”, reconoce en ‘Piel Sana in Corpore Sano’ (Grijalbo) y es que, según precisa, tenemos millones de glándulas sudoríparas distribuidas por todo nuestro cuerpo.

Cuando sudamos se activan nuestra glándulas sudoríparas, se humedece la superficie de la piel y tiene lugar la ‘transpiración’: “El sudor se evapora al entrar en contacto con el aire, y en consecuencia disminuye la temperatura de nuestra piel. Sudar es, por lo tanto, una función esencial”.

En este punto, llama la atención sobre qué es la ‘anhidrosis’ o incapacidad de sudar con normalidad, de forma que si no sudas, no transpiras, y de esta manera el cuerpo no disminuye su temperatura. “Esto puede provocar un aumento excesivo de la temperatura corporal y, en ocasiones, un golpe de calor que puede llegar a ser mortal”, subraya.

En cuanto a uno de los mitos que rondan en torno al sudor, que al depilarnos éste nos sale por otro sitio o sudamos más, la doctora Combalia rechaza totalmente esta afirmación: “No tiene nada que ver la depilación con el sudor. La depilación va dirigida contra el folículo piloso”.