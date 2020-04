Cómo desinfectar una mascarilla higiénica reutilizable

Las mascarillas higiénicas reutilizables se deberán de desinfectar con detergente, lejía o jabón, según se establece en un nuevo documento publicado por el Ministerio de Sanidad, días después de aconsejar a la población utilizar mascarillas higiénicas si se tienen que desplazar a sus puestos de trabajo en transporte público o están en sitios donde no se puede mantener la distancia de uno o dos metros de seguridad recomendada.



Debido a las circunstancia especiales de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y a la urgencia de disponer de productos desinfectantes con actividad virucida para la desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables, Sanidad ha establecido que se pueda utilizar, para este fin, cualquiera de los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad para uso ambiental.



No obstante, estos producidos, autorizados en su modo de empleo para superficies, podrán utilizarse para la desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables, deben de pasar la 'Norma 14476' de actividad virucida y estar registrados para uso por el público en general. Su uso será de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, poniendo especial atención al uso diluido o no del producto y a los tiempos de contacto necesario para la actividad desinfectante.

En este sentido, el departamento que dirige Salvador Illa informa de que para limpiarlas y desinfectar las mascarillas higiénicas reutilizables se pueden o bien lavar con detergente normal y agua a temperatura entre 60º-90º; o sumergirlas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Tras este último procedimiento, el Ministerio Sanidad ha destacado la necesidad de lavarlas con agua y jabón, aclararlas bien para eliminar cualquier resto de lejía o químico y dejarlas secar.