Muchas personas han dicho adiós al ascensor de sus bloques de viviendas ya que es la única forma de hacer algo ejercicio en tiempos de cuarentena social por el coronavirus. Siempre (y no solo ahora) es bueno optar por las escaleras ya que es uno de los ejercicios más saludables que existen. Pero si no nos queda más remedio que montar en el elevador, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones que ha hecho el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Muchas personas ya las habrán visto pegadas en sus portales pero no está de más repasarlas porque cualquier precaución y medida de higiene es poca.

Los administradores recomiendan que, en el caso de usar el ascensor, se pulsen los botones con algún tipo de protección. Muchos hemos decidido estos días hacerlo con las llaves por ejemplo. También es fundamental que no suban o bajen más de una persona a la vez para guardar la distancia mínima de un metro que también exige en otras zonas comunes de los bloques.

En cuanto a las tareas de limpieza, se recomienda que las realicen a primera hora guardando las medidas de protección necesarias. Al desechar residuos el personal de limpieza lo debe hacer en el cubo dispuesto para ello y la bolsa de plástico que utilicen debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacar.

Por si quedaba alguna duda, los administradores de fincan lo dejan claro: "Está prohibido el uso de las zonas comunes tales como jardines, parques infantiles, bancos, aparatos deportivos, zonas de recreo, piscinas, solariums, así como los recintos o espacios cerrados destinados a reuniones en las comunidades".

También dan un consejo si se pide comida a domicilio: "Al manipular billetes y monedas lavar las manos antes del pago y posteriormente de manera inmediata".