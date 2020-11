Cómo cogerle asco al tabaco para dejar de fumar

El tabaco devora nuestra salud, pero también nuestro bolsillo. En tiempos de pandemia donde afortunadamente esta droga se ha arrinconado un poco más, es fundamental darle una patada a la cajetilla para iniciar una nueva vida. La sanidad publica no está en el mejor momento para tener que seguir gastando miles de millones de euros en el tratamiento de las patologías generadas por el tabaco. Y los fumadores no tienen tan buena situación económica como para permitirse el lujo de invertir dinero en esta droga, mientras el sueldo apenas les llega para pagar la hipoteca o el colegio de sus hijos. Fumar es, además de un acto suicida, una completa irresponsabilidad. Un signo de egoísmo. No cabe duda de que gran parte de la culpa de este problema lo tiene el Estado, permitiendo su venta y lucrándose con los jugosos impuestos que se le aplican.

Para arrancar esa nueva vida sin humo, es fundamental empezar por cogerle asco al tabaco. Verlo como lo que es, un veneno que nos está matando poco a poco. Especialistas del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra dan una serie de pautas para llegar a tenerle tanta manía que nos impida seguir fumando.