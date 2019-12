Cinco postres para la cena de Nochebuena

La cena de Nochebuena es la más importante del año. Alrededor de una misma mesa se sientan familias enteras. Reencuentros, risas, anécdotas, gestos de cariño... Unas horas inolvidables para muchas familias que, en muchos casos, no vuelven a tener una celebración igual en el resto del año. Por eso hay que trabajarse muy bien el menú. El pavo, el cordero, el besuco, los langostinos, los canapés... Todo eso está muy bien y es la columna vertebral de una extraordinaria cena de Nochebuena. Pero hace falta algo más. Un buen postre pone el colofón a una velada para el recuerdo. Están muy bien los turrones, las peladillas, los polvorones y los alfajores. Pero si queremos sorprender con algo diferente, tenemos opciones sencillas y baratas para quedar como unas auténticos chefs. Estas son solo algunas ideas.

Si tienes el Thermomix o un robot de cocina similar, preparar estos vasitos de crema helada de naranja y merengue es un verdadero juego de niños. El resultado no puede ser más lucido y el precio no puede ser más barato, pues por menos de dos euros haces postre para 10.

Si no tienes tiempo para complicarte con los postres o no se te antoja nada de lo anterior, cosa que me parece difícil, terminamos esta lista de postres fáciles con unas galletas de chocolate exprés, que las puedes servir con el café y que resultan mucho más ligeras que mazapanes y polvorones.