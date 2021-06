Cinco alimentos que no pueden faltar en tu desayuno para adelgazar y quemar grasa.

Con la vista puesta en el verano y en la popular ‘operación bikini’, muchas personas quiere hacer un último esfuerzo para perder esos kilos que sobran antes de lucir tipo en la playa o en la piscina. Al contrario de lo que se puede pensar, perder peso no es una misión imposible ni una tarea al alcance de los más disciplinados. Los nutricionistas llevan tiempo pidiendo a sus seguidores que olviden viejos mitos. No es cierto que el desayuno sea la comida más importante del día como tampoco lo es que comer fruta de noche engorde. Eso es falso y por eso hay que luchar contra quienes difunden este tipo de bulos por la red. A la hora de adelgazar y de perder peso lo más importante es ser consciente de lo que se come y llevar a cabo una alimentación saludable basada en comida real.

La fruta es fundamental en cualquier dieta. Da igual que tenga azúcar o que sea dulce: tienes que comer cosas que te aporten vitaminas y que te gusten para que en vez de una dieta elijas un cambio de vida que puedas mantener en el tiempo. Por eso en nuestra sección de salud te recopilamos una serie de consejos que te van a ser muy útiles a la hora de cambiar de vida.

Hoy te queremos hablar de lo que tienes que introducir en tu desayuno para perder peso. Los expertos aseguran que no es aconsejable atiborrarte de dulces a primera hora de la mañana. Normalmente estos productos tienen demasiado azúcar y se “queman” muy rápido. Es decir: aportan mucha energía pero es una energía que se pierde de forma muy rápida. Por eso es necesario que te levantes cinco minutos antes y prepares tu desayuno con calma. ¿Qué tienes que introducir en esta comida? Unas cosas básicas.