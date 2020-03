Atención a la pérdida de olfato y sabor

Hasta la fecha estaba claro que los síntomas más evidentes del coronavirus era la tos seca y la fiebre. Pero no olvidemos que el COVID-19 es una enfermedad en constante estudio y cada día sabemos algo nuevo de ella. El prestigioso virólogo alemán Hendrik Streeck ha hecho un importante descubrimiento después de entrevistar a más de un centenar de personas infectadas de la ciudad china de Wuhan. La conclusión es clara: el coronavirus afecta al olfalto y al gusto.

Streeck ha revelado que dos tercios de los pacientes con COVID-19 entrevistados han descrito como uno de los síntomas la “pérdida de olfato y sabor” durante varios días, según ha explicado en una entrevista con el diario alemán ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus”, ha explicado el virólogo.

No es la única opinión en este sentido. Las autoridades sanitarias francesas aseguraron este viernes 20 de marzo que que la pérdida del olfato puede ser uno de los síntomas que se manifiestan en caso de infección con el coronavirus y recomendó a los ciudadanos que consulten con su médico por teléfono si eso les sucede.

El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, apuntó que el Consejo Profesional de Otorrinolaringólogos les ha alertado de un aumento de los casos de anosmia (pérdida total de olfato) sin obstrucción nasal.

“Parece, según los primeros resultados que tenemos, que se trata de formas poco severas de infección por el coronavirus, sobre todo entre jóvenes”, señaló Salomon, que insistió en la necesidad de que se consulte por teléfono con un médico o un otorrino para saber si es necesario un tratamiento específico.

“Ante la constatación de estos síntomas hay que llamar al médico y evitar cualquier automedicación sin la opinión de los especialistas”, indicó en su conferencia de prensa diaria sobre la evolución de la epidemia en Francia.