Atención a la cesta de la compra: estos son los mejores alimentos de temporada de la primavera

En última instancia, la dietista-nutricionista Ingortze Zubieta subraya que todos no podemos comer lo mismo, y la alimentación debe variar de una persona a otra. “Hay que tener en cuenta el estilo de vida, la edad, la actividad física, si padece algún tipo de enfermedad, etc. Por este motivo, no existe una dieta (alimentación) única para todo el mundo, pero sí podemos hablar de unas pautas generales que todos podemos seguir”:

- Organiza tus menús. Haz que sean variados. Pon muchos colores en el plato; la variedad es la mejor manera de no aburrirse.

- Acude a la compra con una lista ya hecha. Así evitarás comprar alimentos que no debes. Para ello nunca hagas la compra antes de comer o con hambre.

- Haz que en tus menús predominen y sean más abundantes los alimentos vegetales: verduras, frutas, legumbres.

- Intenta no saltarte comidas porque sólo así no pasarás hambre y no caerás en tentaciones poco saludables. Procura no comer por aburrimiento.

- Rehúsa los alimentos ricos en sal, en grasas no saludables y ricos en azúcar (bollería y ultraprocesados)

- Haz que el agua sea tu bebida principal; tanto en las comidas, como fuera de ellas.

- Tómate tu tiempo para comer. Come despacio, mastica bien, siéntate para hacerlo. Evita distracciones, si te distraes con la televisión o el ordenador es posible que comas más.

- Mantente activo, haz ejercicio. Es imprescindible para llevar una vida sana. Esto último es muy importante. Durante el confinamiento hemos estado todos mucho más sedentarios y perezosos por las circunstancias. Ahora que empieza el buen tiempo es una buena oportunidad para mantenernos activos y hacer ejercicio en la naturaleza (senderismo, andar en bicicleta por ejemplo).