Algunas personas elegidas para participar en el estudio de seroprevalencia creen que se trata de un bulo

El Departamento de Sanidad ha iniciado ya las encuestas para el estudio serológico, que permitirá tener una visión más real del impacto del coronavirus en la sociedad y poder así hacerle frente mejor en el futuro. Sin embargo, se está produciendo una situación que puede entorpecer la realización de dicho estudio de seroprevalencia porque algunas de las personas que están siendo llamadas creen que se trata de un bulo, según han indicado desde el Gobierno de Aragón.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha seleccionado un total de 1.728 hogares en esta comunidad autónoma para participar en la prueba piloto del Estudio Nacional Epidemiológico de la infección por SARS-CoV2 en España (ENE-COVID), que coordinan el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III.

Las familias que participan, voluntariamente, han sido elegidas de forma aleatoria por el INE y están recibiendo una llamada del 061 para pedirles una serie de datos como, por ejemplo, las características de su domicilio, y darles información y cita para las pruebas.

Los enfermeros y enfermeras encargados de las llamadas se están encontrado con que hay personas que no quieren participar porque creen que es un bulo. “La participación de los ciudadanos es fundamental para que este estudio sea efectivo”, han señalado desde el Ejecutivo aragonés.

Los participantes responderán a un breve cuestionario y se realizarán pruebas serológicas para determinar si tienen anticuerpos frente al virus. En primer lugar, se les practicará un test rápido de determinación de anticuerpos en sangre por inmunocromatografía, que proporciona información para saber si la persona ha estado infectada.

Además, se obtendrán muestras de sangre en todos aquellos participantes que den su consentimiento y que serán analizadas por el Centro Nacional de Microbiología.

Gracias a estas dos pruebas, que combinan diferentes niveles de precisión, se obtendrá una estimación poblacional de la presencia de anticuerpos del virus.

Junto a estos dos estudios serológicos, los participantes en el estudio responderán diferentes preguntas sobre síntomas y posibles fuentes de infección, mediante un cuestionario epidemiológico que se recogerá a través de una aplicación web para facilitar una obtención rápida de la información.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunciaba este jueves que el estudio no se realizará en el domicilio “salvo contadas ocasiones” en las que los castellanos y leoneses sensibles a este estudio tengan imposibilidad de trasladarse a su centro de salud.

La Junta ha informado de su modus operandi para evitar posibles estafas. “Si alguien va a su casa con un equipo de protección y no les ha llamado nadie, que llamen a la policía, que no entren si nadie les ha llamado”. Por último, han querido dejar claro que este estudio no tiene ningún coste para las personas a las que se le va a realizar, para también evitar estafas económicas.