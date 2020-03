¿Adelgaza más entrenar en ayunas?

Con el estado de alarma y el consiguiente confinamiento en casa, son muchos los que buscan alternativas para sustituir sus rutinas de ejercicio y para ello recurren a la descarga de apps que se convierten en sus entrenadores personales (aquí te hacemos algunas recomendaciones de aplicaciones gratuitas perfectas para mover su cuerpo en casa). Sin embargo y tratando de ser lo más efectivos posibles de cara a conseguir ponernos en forma, existe la eterna duda de cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio.

Tenemos la respuesta a este eterno debate. Según un nuevo estudio desarrollado por investigadores de las Universidades de Bath y Birminghan de Reino Unido, publicado en el ‘Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’, entrenar en ayunas no supone una mayor pérdida de peso o mejora de la condición física como popularmente se cree, lo que sí mejora es la respuesta de los músculos a la insulina, observando un aumento de proteínas claves en el transporte de glucosa en sangre a músculos, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares.

Por lo tanto, realizar el entrenamiento sin ingerir nada antes no supone que vayas a deshacerte de esos kilos que quieres perder antes del verano, así que mejor evita el riesgo y toma alguna fuente de energías para rendir mejor durante tu tiempo de ejercicio.