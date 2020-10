8 alimentos para perder peso en otoño sin renunciar al sabor.

Con un sabor suave, esta hortaliza destaca por su versatilidad y podemos incluirla en multitud de recetas, tanto saladas como dulces (si no has probado todavía el bizcocho de calabaza, no dejes pasar más tiempo). Además, es rica en vitamina C que contribuye al metabolismo normal del hierro. Tampoco te olvides del calabacín, con un alto contenido en agua y bajo aporte de calorías e hidratos de carbono que le hacen el acompañante ideal para cualquier plato.