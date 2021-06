7 mitos sobre el cuidado de la piel que hay que desterrar

Nos rodean muchísimas ideas erróneas sobre el cuidado de la piel y con la ayuda de un par de expertas nos hemos propuesto ayudarte a borrarlas de tu mente con una breve explicación. Para ello, los iremos enumerando uno a uno:

1.- En primer lugar, la doctora Concha Obregón, vocal de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) aclara en una entrevista con Infosalus el mito de si la piel respira. Según recalca: “La piel no respira, no inhala, sino que transpira. Los buenos niveles de oxígeno en sangre ayudan a mantener también los niveles de oxígeno en la dermis, la capa más profunda y por la difusión de ésta llegará a la parte más externa que es la epidermis”.

Mientras, a este respecto, la doctora Andrea Combalia, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) subraya que la piel humana no inhala, ni exhala, ni es capaz de absorber oxígeno directamente del aire. “Por tanto, nuestra piel no respira, lo que sí que hace es transpirar, es decir, secretar sudor por parte de las glándulas sudoríparas para regular la temperatura corporal, una de las funciones principales de nuestra piel”, agrega en otra entrevista con Infosalus con motivo de la publicación de 'Piel sana in corpore sano' (Grijalbo).

2.- ¿UNA HIDRATANTE PARA EL DÍA Y OTRA PARA LA NOCHE?

En este sentido Andrea Combalia, dermatóloga y miembro de la AEDV, incide en que sí que podemos hacerlo, aunque únicamente si buscamos la hidratación: “Podemos aprovechar los ciclos de la piel de forma natural, sigue un ritmo circadiano y por la mañana le ayudamos con antiox (vitamina C) y fotoproteccion para protegernos de los agentes externos. Por la noche contribuimos a su proceso de reparación con ingredientes para mejorar la calidad de la piel y tratar manchas superficiales que queremos mejorar. Debemos adaptar los ingredientes cosméticos para potenciar las acciones de la piel. Por tanto, por la mañana protección de agentes externos y por la noche reparación”.

A este respecto, la experta de SEME reconoce que sí que es verdad que en la aplicación de las cremas podemos aprovechar las diferentes funciones de la piel. En concreto, cita que por la noche aumenta la reparación celular al ser un periodo de descanso. Por eso cree que representa un buen momento para “retinizar las pieles”, ya que el retinol es un derivado de la vitamina A, una vitamina que así lo favorece.

“El médico dirá la duración del tratamiento y cómo emplear el retinol. Se deberá alternar con cremas de textura rica y absorción rápida, y que a ser posible lleven complejos péptido proteicos y tengan también tecnologías con factores de crecimiento porque así. aumentará su acción reafirmante y su síntesis de colágeno y por tanto la densidad dérmica”, defiende.

Cuando las pieles son grasas la doctora Obregón señala que se puede usar el ácido glicólico, y dependiendo de si la piel es grasa o fina se utilizará en forma de geles o de cremas o de tónico. Mientras, durante el día sostiene que es momento perfecto para usar la vitamina C, porque es “un estupendo antioxidante y da brillo a la piel, a la par que la homogeneiza y aumenta la reparación celular”.

3.- ¿SE PUEDE DISMINUIR EL TAMAÑO DE LOS POROS CON LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS?

La doctora Obregón sostiene que una de las vías más eficaces para hacerlo es mediante ácidos glicólicos y luego para retinizar la piel, hacer exfoliaciones controladas, y para ello se usarán los retinoicos. “Cuando dicen que para cerrar el poro hay técnicas medicas luz pulsada, y de 'peeling'. Pero no somos partidarias de abrirlos y cerrarlos y mediante vapor para hacer una extracción en pieles con patologías acneicas”, advierte la miembro de SEME.

“Existen muchos productos cosméticos que aseguran cerrar los poros, si bien esto es imposible. Los poros son orificios a través de los cuales los folículos pilosos y las glándulas se abren a la piel. Son esenciales y aunque realmente no sea posible cerrar el poro, se puede mejorar su aspecto si disminuimos su tamaño”, defiende la dermatóloga Andrea Combalia en 'Piel Sana in Corpore Sano' (Grijalbo).

Según defiende, prevenir su aparición y tratar los poros dilatados es factible mediante una correcta limpieza diaria. “Un poro libre, limpio y desosbstruido resulta mucho menos evidente a la vista”, añade, al tiempo que recuerda que el tamaño de los poros de la cara es diferente en cada tipo de piel y en cada persona, y suelen estar más dilatados en pieles grasas, además de que el paso de los años y la exposición solar crónica contribuyen a aumentar el diámetro de los mismos.

4 . ¿SON MÁS EFICACES LAS CREMAS FACIALES AL SER MÁS CARAS?

La doctora Andrea Combalia, en 'Piel Sana in Corpore Sano' (Grijalbo) subraya en este sentido que el precio de un cosmético refleja tanto la calidad de sus ingredientes como la investigación que hay detrás, si bien advierte de que el precio de un cosmético no siempre es directamente proporcional a su eficacia. “Existen muchos otros factores que encarecen el producto y que nada tienen que ver con su formulación. La marca, la imagen y la presentación determinan también en gran medida el valor final del producto”, alerta.

5. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EXFOLIARSE LA PIEL Y CADA CUÁNTO HACERLO?

La doctora Concha Obregón, de SEME, destaca que siempre es bueno exfoliar la piel porque retira las células muertas, favorece el recambio celular, mejora su textura y aumenta la circulación cutánea a nivel cosmético. “Los médicos estéticos exfolian la piel de forma mecánica (mediante pequeñas dermoabrasiones) o bien por vía química, a través de los 'peelings' donde vamos a elegir a qué profundidad trabajar. Sobre la frecuencia de la exfoliación subraya que todo dependerá del tipo de piel, ya que las pieles finas a veces no la necesitan. “Será decisión del médico”, agrega.

6.- ¿LAS CREMAS CADUCAN?

La doctora Combalia combate en este punto la idea de que las cremas duran toda la vida porque, según argumenta, esto no es así y no hay más que leer su etiqueta: “Cuando abres un cosmético se inicia la cuenta atrás. Los productos de cosmética, además de la fecha de caducidad, tienen especificado en su recipiente o caja el PAO ('Period After Openind', o periodo después de abierto en castellano) e indica el tiempo de vida en meses del producto una vez abierto. Lo vemos en el envase con el símbolo de un bote abierto en el que dentro hay un número seguido de la letra ‘M’”.

7.- OTROS MITOS QUE DEBEMOS DESTERRAR

Esta última instancia, la miembro de la SEME enumera igualmente otros mitos que debemos desterrar todos de nuestra mente sobre el cuidado de la piel: El maquillaje no tiene por qué dañar la piel; poner mucha cantidad de cosmético, sino la cuestión es poner el adecuado para cada piel; nutrir con grasas las pieles por la noche es un mito.