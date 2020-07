5 sencillos trucos para adelgazar sin hacer dieta ni ejercicio

Muchas son las personas que tras los meses de confinamiento han cogido algunos kilos de más de los que quieren deshacerse durante el verano. Sin embargo, los meses de calor son los más complicados a la hora de realizar una dieta muy estricta porque las comidas o cenas fuera de casa con amigos son más comunes. El calor también hace que la pereza se apodere de nosotros por lo que apuntarse al gimnasio o hacer ejercicio a diario no entra de los planes de muchas personas.

Las conocidas como ‘dietas milagro’ son, en muchas ocasiones, la solución que busca la gente que quiere perder peso rápidamente. Sin embargo, son las menos recomendables ya que su eficacia es dudosa y no ofrecen resultados a largo plazo o el llamado ‘efecto rebote’.

Para no recurrir a una ‘dieta milagro’ y perder peso de cara al verano aquí tienes cinco sencillos trucos que puedes introducir en tu día a día sin mucho esfuerzo.

BEBER AGUA

Probablemente ya sepas que beber agua tiene una enorme cantidad de beneficios y que es muy recomendada la práctica a la hora de perder peso. El líquido como tal no adelgaza pero si aprendes a explotar su propiedad saciante puedes conseguir bajar algunos kilos de más. El truco está en pensar antes de picotear, ¿es hambre lo que tienes? Si la respuesta es que no y solamente querías darte un capricho: bebe agua. En muchas ocasiones tu cuerpo simplemente te está diciendo que tiene sed, evita comer por comer.

Existen muchas formas de consumir agua fuera de lo común como por ejemplo con limón o con pepino.

COMER DESPACIO

Se trata de uno de los trucos más típicos pero que a muchos de nosotros se nos olvida. Comer despacio es muy importante. Reducir la velocidad de ingesta hace que nuestro cerebro gestione lo que consumimos y sepa cuando nos saciamos de verdad para saber cuándo tenemos que dejar de comer. Muchos estudios reflejan que las personas que comen más despacio consumen menos alimentos que las que comen rápido. Por ello, con esta sencilla práctica podrías estar adelgazando de forma fácil y casi sin darte cuenta.

Además, debes tener en cuenta a la hora de comer que cualquier otra práctica que realices al mismo tiempo, como ver la televisión o revisar tu teléfono, te distrae y no sabes lo que realmente estás ingiriendo. Muchos expertos recomiendan que a la hora de comer solamente comamos y lo hagamos despacio.

PRESTAR MÁS ATENCIÓN AL DESAYUNO

El desayuno es el más olvidado en muchas ocasiones y no le prestamos la atención que se merece. Además de ser la primera comida del día y la más importante, elegir cautelosamente los alimentos que se van a consumir podría hacerte perder peso. Si escoges alimentos saciantes como la avena, puedes retrasar la sensación de hambre porque se asimila de forma más lenta.

Este cereal acompañado de una bebida vegetal o leche desnatada caliente pueden conseguir que la sensación de saciedad sea mayor y evitar que piquemos entre horas o que comamos más en el resto de comidas del día. Por lo tanto, de esta forma y cambiando solamente el desayuno conseguiremos perder peso sin esfuerzo.

OJO CON LO ‘LIGHT’

Uno de los errores más frecuentes cuando hacemos la compra y queremos adelgazar es llenar el carro de alimentos ‘light’. Muchas personas consumen este tipo de alimentos como si no engordaran en absoluto y, ¡lo hacen! Muchos fabricantes utilizan esta palabra como estrategia de marketing para vender más y confunden al consumidor. Que sea ‘light’ solamente quiere decir que es una versión menos calórica que la original del mismo por lo que es recomendable introducirlos en nuestra dieta si no vamos a abusar de ellos.

Lo importante es no abusar de este tipo de alimentos o comerlos compulsivamente solo por el hecho de que sean ‘light’.

DESCANSAR LO SUFICIENTE

Además de poner atención en nuestra alimentación y la forma en la que consumimos nuestras comidas, dormir es muy importante. Aunque el simple hecho de dormir no adelgaza, ayuda a que no engordes. Cuando no se consigue un descanso reparador en nuestro cuerpo se disparan los niveles de grelina, que es la hormona que hace responsable que tengas hambre. Por otro lado, la hormona que se encarga de comunicar al cerebro que estás saciado (leptina) tampoco funciona correctamente si no hemos descansado bien o lo suficiente.