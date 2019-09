Los españoles suelen volver de las vacaciones de verano con unos kilos de más. Deshacerse de los hábitos diarios del tiempo de descanso como el cerveceo, salir de tapas o postres a helados de dos bolas es difícil para muchos, especialmente acompañándolo de la vuelta a la rutina.

Perder el peso recuperado durante estos meses no es tan difícil como parece. Muchos expertos recuerdan que para conseguir adelgazar y mantenerse en el peso ideal no es necesario pasar hambre. Además, añaden que cuando se realiza una dieta con la que no se coma lo suficiente, podría terminar en un aumento de peso.

Si tu propósito es adelgazar sin pasar hambre, aquí tienes algunos consejos: