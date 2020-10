4 beneficios de la cerveza sin alcohol.

España es uno de los países de Europa en los que más cerveza sin alcohol se consume. Y es que, si todavía no te has pasado a esta refrescante bebida, hoy te damos cuatro motivos para, por lo menos, darle una oportunidad. Y es que la cerveza 0.0 es rica en minerales, vitaminas, proteínas y antioxidantes. Más del 90% de su composición natural es agua, por lo que además, es hidratante. Pero sus beneficios y propiedades no acaban aquí, empezando por su efecto cardio y neuroprotector, además de su compatibilidad absoluta con cualquier tipo de dieta, con el embarazo y también con la lactancia materna.

Entre los beneficios que puedes encontrar en una cerveza sin alcohol, estos serían cuatro de los más relevantes: