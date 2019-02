Alertan sobre la presencia de sustancias cancerígenas en bálsamos labiales infantiles

La Organización de Consumidores y Usuarios ha llevado a cabo el análisis de 20 bálsamos labiales, de los cuales 15 eran para niños, centrándose sobre todo en los últimos. La OCU denuncia haber encontrado en ellos MOSH o MOASH, sustancias tóxicas derivadas del petróleo que son potencialmente cancerígenas.

De los 15 productos, solo en dos de ellos no estaban presentes las sustancias tóxicas MOSH (Mineral Oils Saturated Hydrocarbons/ Hidrocarburos Saturados de Aceites Minerales) y MOAH (Mineral Oils Aromatic Hydrocarbons/ Hidrocarburos Aromáticos de Aceites Minerales), al no estar elaborados con aceites minerales. Otros cuatro no contienen MOAH, pero sí MOSH por debajo del 10%, un límite apto solo para niños de más de 16 kilos o mayores de 6 años. Sin embargo, otros dos de los analizados sí superan este porcentaje del 10%, por lo que no deberían ser utilizados en ningún caso. Y el resto (7) no contienen MOSH, pero sí MOAH, una impureza que es indeseable independientemente de la concentración que contenga, potencialmente cancerígena.

Existen recomendaciones sobre la presencia de estas sustancias en los productos:

- Dada la toxicidad del MOSH, la asociación europea de fabricantes «Cosmetic Europe» recomienda que dicha sustancia no supere el 5 %, y en seis de los bálsamos este porcentaje no era el apto.

- Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no permite la presencia de MOAH en los alimentos, ya que pueden resultar cancerígenos, pero en los cosméticos «no existen restricciones en cuanto a la presencia de estas sustancias, a pesar de que se pueden chupar o tragar, especialmente en el caso de los niños».

Como consecuencia, la OCU reclama que se tomen medidas adoptándose normas sobre el MOSH y MOAH en los cosméticos, considerando que:

«Es lamentable que no exista una normativa clara. Por eso, reclamamos una legislación sobre contaminantes en los cosméticos y pedimos a los fabricantes y distribuidores que busquen una solución y eviten vender productos que puedan poner en peligro la salud.»

Los 15 labiales analizados diseñados especialmente para los más pequeños, cuentan con un envase diseñado para atraer su atención (sabores atrayentes, de refrescos anunciados en televisión, de personajes de dibujos animados o incluso con un complemento de regalo) pudiéndose encontrar en cualquier tipo de establecimientos (farmacias, parafarmacias, tiendas de moda perfumerías€).

Por este motivo, la OCU ha hecho una recomendación a los consumidores para acertar y tener una total garantía de seguridad a la hora de elegir productos labiales sin derivados del petróleo. Tanto para niños como para mayores, es importante identificar en la lista de ingredientes si existe alguno de los siguientes compuestos:

— Cera Microcristallina o Micro crystalline Wax

— Hydrogenated Microcrystalline Wax

— Hydrogenated Polyisobutene

— Ceresin

— Ozokerite

— Paraffin

— Paraffinum Liquidum

— Petrolatum

— Polyethylene

— Polybutene

— Synthetic Wax

Por último, el estudio también ha indicado que estas sustancias potencialmente cancerígenas no se han encontrado en los bálsamos que tienen aceites y grasas vegetales. Asímismo, son recomensables los bálsamos naturales como los elaborados a partir de cacao, karité, oliva o jojoba, ni en ceras naturales de plantas, de abejas, o de lanolina.

La OCU ya ha notificado los resultados del estudio a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, exigiendo que se legisle sobre estos contaminantes en los cosméticos.