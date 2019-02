Siete consejos para dormir mejor

Un buen descanso es una de las principales claves de una vida saludable. Los expertos recomiendan dormir una cantidad cercana a las 8 horas diarias para que el cuerpo pueda rendir durante el día sin resentirse, aunque a mucha gente le cuesta conciliar el sueño por las noches y luego arrastra el cansancio durante su jornada laboral. Aquí algunas claves para mejorar:



1.- Planifica tus horarios



Parece una tontería, pero no lo es. El reloj biológico del cuerpo humano agradece las rutinas y en el sueño también. Si siempre te levantas a la misma hora, es aconsejable que vayas "acostumbrando" a tu cuerpo a dormirse a una hora determinada para que puedas completar el descanso. De este modo, es más probable que concilies el sueño con mayor facilidad.



2.- Protégete de la luz

Cada persona es un mundo, pero la claridad es uno de nuestros mayores enemigos cuando estamos durmiendo. Ese rayo de luz que se cuela por la persiana o esa puerta mal cerrada pueden hacer que nos despertemos por error antes de tiempo si se filtra la luz. Aunque este problema solo lo tienen aquellos que se despiertan ya con el día amanecido, claro.



3.- Desconecta tus aparatos móviles



La frase "el móvil no me deja ni dormir" cobra cada vez más sentido. Y es que muchas personas, una vez metidas en la cama, siguen chateando con su teléfono y contestando a los mensajes. Esto es algo que hay que evitar en la medida de lo posible, ya que activa el cerebro y ralentiza el proceso del sueño. Es aconsejable alejar todo lo posible el móvil y quitarle el sonido por las noches para que no nos moleste. Eso sí, no debes olvidarte de poner la alarma.



4.- No tomes cafeína

Las bebidas con cafeína a primera hora del día pueden ayudarte a despejar la mente, pero a última hora de la noche también son las culpables de que no cierres los ojos. A partir de la hora de la merienda no es aconsejable tomarse cafés ni refrescos con cafeína si lo que pretendes es irte pronto a la cama.



5.- Haz deporte

Uno de los numerosos beneficios del deporte es que nos ayuda a mantenernos activos durante el día. El otro, que nos ayuda a dormir mejor por la noche. Al gastar energía corriendo o haciendo alguna actividad es más probable que las personas no se resistan cuando posen su cabeza sobre la almohada y que el descanso sea más limpio y de seguido.



6.- Cuidado con las siestas



Una de las tradiciones más arraigadas de la cultura española también es la culpable de muchos trastornos de sueño. Dormir la siesta es beneficioso, lo dicen los expertos y los estudios. El problema es la duración de la siesta. Una buena "cabezadita" por la tarde no hace daño a nadie pero cuidado con dormir varias horas porque puede hacer que no tengamos ni pizca de cansancio por la noche.



7.- Si no consigues dormir, levántate



El sueño es como una paloma, es más fácil atraparlo cuanto menos fuerces la situación. Agobiarse y dar vueltas en la cama pensando que así te vas a dormir antes no ayuda. Si pasados varios minutos notas que tu cuerpo no está cansado y no te puedes dormir, lo mejor que haces es levantarte y leer o hacer algún pasatiempo a ver si de este modo consigues que tu cuerpo se canse.

