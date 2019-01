La receta del caldo que mejora tus defensas para afrontar el frío

Nadie de está librando. La ola de frío, los bruscos cambios de temperatura entre los interiores y la calle y la llegada en tromba de la gripe están dejando a la población "mermada". Estos días es normal escuchar toses, estornudos y quejas y lamentos. Resfriados, catarros y el tan temido virus de la gripe. Si aún no has caído en la "trampa" o sí los has hecho, pero quieres curarte en salud para próximas amenazas, toma nota de esta receta. Una crema repleto de vitaminas y muy nutritivo para fortalecer las defensas y hacer frente a los peligros que trae consigo el frío. Además destaca por ser rica en potasio y muy baja en calorías. Vamos a la tarea.

En primer lugar hay que rallar dos remolachas crudas, dos zanahorias y dos chirivías (también conocida como pastinaca, muy parecida a la zanahoria pero de color blanco). Picamos además dos dientes de ajo. Ponemos todo en una cazuela con 800 ml de caldo vegetal. Después de unos quince minutos, lo pasamos todo por la batidora. Se salpimienta y ya está listo para comer.

Un consejo para que cualquier crema o caldo no pierda sus nutrientes y sea más efectivo es este: las verduras siempre tienen que cocer con agua fría y a fuego lento. Los ingredientes deben estar cortados en dados pequeños, y nunca en piezas demasiado grandes. Por último es conveniente añadir perejil, tomillo o romero ya que estas hierbas aromáticas son capaces de aportar más nutrientes al plato.

Rompen un cuadro de una exposición tras quejarse la alcaldesa de Las Casas del Conde de que aparecía su marido

Educación propone suprimir 19 puestos de docentes, la cifra más baja en 6 años

El teniente de alcalde de un pueblo de León intoxica a unos ciclistas con un roscón de marihuana