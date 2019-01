Los veganos rizan el rizo: hacen una morcilla con sangre humana

El vegenismo está alcanzado cotas inimaginables hace unos años. La "moda" de no comer ni carne, ni pescado ni lácteos está yendo aparejada con una persecución de los que quieren seguir aportando a su cuerpo las proteínas y vitaminas que sólo otorgan esos productos animales. Pues bien, el último invento del "lobby" vegano ha sido crear una morcilla con sangre humana. Como lo oyen. El autor de esta "brillante" idea tiene nombres y apellidos. Raúl Escuín, un zaragozano de 30 años residente en el municipio turolense de Alloza. Estos días su creación se está volviendo viral gracias al reportaje que le ha hecho el portal digital "PlayGround" y que se puede ver en este vídeo.

Durante el documental, una enfermera extrae una pequeña cantidad de sangre tanto a Raúl como a la reportera de "PlayGround". Posteriormente, un cocinero elabora la morcilla, mezclando el resto de los ingredientes con sangre humana y embutiéndolos en piel artificial, para que el alimento sea totalmente apto para veganos.

A raíz de la repercusión que ha tenido su invento, "El Periódico de Aragón" ha hablado con Raúl. "Es cierto que es impactante y se sale de la norma. Pero no es nada malo. Mis amigos y mi familia lo han entendido bastante bien y en absoluto me ven como a un loco", explica Escuín en la entrevista con el diario. "Mi padre y mi madre sí me dijeron que estaba como una cabra, pero de inmediato me ofrecieron su colaboración con la receta original de mi abuela como base". Precisamente sus progenitores regentan una carnicería en la capital aragonesa, donde el pequeño Raúl y su hermano veían a su madre hacer cada día las morcillas en el obrador. "La especialidad de la casa, son excelentes", apunta con orgullo.

"Hay que explicárselo bien a la gente. Este proyecto consiste en que cada persona se come la morcilla con su sangre. Con un producto que nace de ti no corres riesgo alguno. Otra cosa es si procediera de otros, aunque no es el caso. He hablado con médicos y con especialistas y poseo la información suficiente como para estar tranquilo. Lo he estudiado a fondo en la Universidad de Medicina y en la de Veterinaria. En mataderos". Su idea está registrada en la Propiedad Intelectual, "lo hice en Barcelona. Está patentada. Llevo estudiándolo a fondo un año", asegura.

