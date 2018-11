Los formidables beneficios para la salud de los pistachos

No son los frutos secos más cómodos de comer. No nos vamos a engañar. Tener que abrir una dura cáscara que en ocasiones se resiste más de la cuenta no es tan fácil como sacar de una bolsa almendras o avellanas y llevárselas a la boca. Pero su sabor se impone a estos inconvenientes y por eso son del gusto de muchas personas. Hablamos de los pistachos. El fruto del pistachero, ese árbol muy presentes en regiones montañosas de países como Grecia, Turquía, Irán, Pakistán y Afganistán, es también un aliado para llevar a la práctica una vida saludable. Sus beneficios están comprobados y, además de ser una indudable fuente de hierro, también tiene otras propiedades desconocidas en muchos casos. Aquí van algunas de ellas.

Buenos para la circulación y para reducir el colesterol malo

Los pistachos tiene un efecto positivo en la circulación de la sangre por el organismo. El motivo es que tienen arginina, un componente que mejora ese tránsito de la sangre y previene la aparición de enfermedades cardiovasculares. Al mismo tiempo impiden que suba el colesterol malo, ese que tanto nos preocupa. La clave está en que poseen luteína, un compuesto que ayuda a que no se acumule grasa en las paredes arteriales y los vasos sanguíneos

Un aliado en las dietas para reducir peso

Siempre se ha dicho que los frutos secos tienen muchas calorías y en muchas ocasiones no pueden ser muy amigos de las personas que quieren perder peso. Pero en el caso de los pistachos no sucede así. Un estudio realizado por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona demuestra que las personas que incluyen pistachos en su día a día reducen su índice de masa corporal.

Fuente de hierro y positivos para el sistema nervioso

Algunas de las marcas que comercializan pistachos envasados destacan en tu etiquetado que son una fuente de hierro. Y en efecto así es. Poseen un importante contenido en cobre, lo que hace que, no sólo nos proporcionen hierro, sino que también ayuden a que el organismo absorba mejor el que brindan otros alimentos. Por este motivo están especialmente indicados para mujeres embarazadas. Asimismo, también fortalecen el sistema nervioso gracias a su elevado contenido en vitamina B6.

Proporcionan energía

Si a todos estos beneficios le sumamos que los pistachos también son capaces de proporcionar la energía que necesitan deportistas, estudiantes o personas con anemia, entonces tenemos un producto muy completo. Esto sucede porque son ricos en vitaminas E, B1 y la mencionada B6. Pero además contienen potasio, fibra y el también mencionado hierro.

