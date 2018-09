El mayor investigador contra la malaria sobre los antivacunas: "no vacunar es irresponsable"

El inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo, descubridor de la primera vacuna contra la malaria, ha participado en la mañana de este jueves en el Primer Congreso Internacional de Facultades de Farmacia (IPAP´18) que estos días se está llevando a cabo en la Facultad de Farmacia de Salamanca.

El investigador, a preguntas de los periodistas, se ha pronunciado sobre el colectivo antivacuna, formado por aquellos padres y madres que optan por no inmunizar a sus hijos. "Es irresponsable no vacunar. La vacuna contra la viruela la eliminó. Por probabilidad tiene que haber un componente genético que responda anormalmente a las vacunas pero no podemos generalizar afirmando que las vacunas son malas", ha afirmado.

En cuanto al curso que sigue la última vacuna química, el experto ha contado que se encuentra en la última fase después de llevar 40 años trabajando en la investigación molecular. De hecho, según los datos extraídos de su informe el objetivo es erradicar la malaria en 25 años, un largo camino que proseguirá a principios de 2019, cuando está previsto que comience la vacunación en diferentes áreas de Ghana.