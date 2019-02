Vacunas contra la psicosis: la tercera muerte por picadura de avispa genera alarma

Pánico a las avispas. Tres varones han fallecido por la picadura de este insecto en apenas una semana. Todos los medios de comunicación se hacen eco de cómo estos animales se están volviendo especialmente peligrosos en la zona norte de España, pero ¿y en Salamanca?

El alergólogo salmantino Félix Lorente considera excesivo hablar de alarma: "Es verdad que como ha habido varias muertes seguidas la gente está muy asustada pero, en principio, el peligro existe si eres alérgico a estas picaduras. Si no eres alérgico no es un peligro tan grande", afirma el especialista, que habla siempre de una picadura individual. Un ataque masivo puede ser fatal, incluso para alguien no alérgico.

La buena noticia para las personas especialmente sensibles a estas picaduras es que existen vacunas "tanto para las avispas como para las abejas" y que "funcionan realmente bien", tranquiliza el alergólogo. "Si sabes que eres alérgico puedes vacunarte y se ha comprobado que funciona espectacularmente. De las mejores", destaca Lorente. El doctor calcula que en el Hospital de Salamanca se puede haber vacunado contra estos animales "a cerca de 200 personas desde que empezamos con ello".

Se trata de una vacuna que, inicialmente, se administra todas las semanas, y a medida que el organismo va generando tolerancia, las dosis se convierten en mensuales.

La vacuna se administra solo en aquellos casos en los que la alergia está demostrada y, además, existe un riesgo de volver a ser picado. "Lo primero es realizarse una prueba de alergia específica. En Salamanca tenemos muchas avispas y abejas, pero concretamente la especie asiática que se está hablando todavía no ha llegado. Entró en España por Francia por la zona norte, y fue expandiéndose por Navarra, Galicia, etc. En la zona centro, que sepamos, no se han producido problemas. Al menos en el Hospital no ha habido que atender a ningún paciente por problemas con la avispa asiática, pero hay muchos salmantinos alérgicos porque trabajan con colmenas y suelen recibir picaduras. En ese caso se les hacen pruebas, análisis para confirmar que tiene alergia, y luego se les aplican tratamientos", detalla Félix Lorente.

Hay un dato importante para no fomentar la psicosis. "Para ser alérgico a la avispa o a la abeja tienes que haber sido picado antes", aclaran los especialistas. No es necesario colapsar las consultas de Alergología solicitando pruebas "por si acaso". Es necesario haber recibido una picadura para que la alergia a ese animal se desarrolle en el humano. Y el hecho de haber sido picado tampoco implica que se vaya a desarrollar una intolerancia.

Félix Lorente considera "fundamental" que las personas que son conscientes de sus problemas con las avispas tengan a mano un adrenalina autoadministrable. La adrenalina puede invertir los síntomas de la rinitis, la urticaria, el broncoespasmo y la hipotensión. En el caso del último fallecido en Orense, su mujer le inyectó adrenalina tan pronto como se dio cuenta de que había sido atacado por una avispa —autóctona, no era asiática—, pero ni siquiera fue suficiente. El veneno había actuado más rápido y el hombre de 65 años falleció en el lugar.