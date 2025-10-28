Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Zaratty Gómez posa para LA GACETA. LAYA

Zaratty y la promesa cumplida a su madre antes de morir: «Ya voy a cobrar mi primer sueldo»

Tiene 54 años y una determinación que emociona. Llegó desde Venezuela hace 11 meses: «Yo estoy agradecida, Salamanca nos ha acogido muy bien»

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Martes, 28 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Este martes fue un día especial para el proyecto Laboris Helmántica, que facilita los primeros empleos a personas con dificultades de acceso al mercado laboral. Se pasó del proyecto a la realidad con la entrega de los primeros diplomas acreditativos de la formación a 25 personas —11 hombres y 14 mujeres—. Han recibido instrucción en los cursos de «Mantenimiento de edificios e instalaciones», «Camarera/o de pisos» y «Asistencia personal y acompañamiento».

A estos les seguirán otros diez cursos que ya están en marcha o en proceso de selección de participantes, según explicó la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez. «Hoy vemos cómo los proyectos se convierten en realidades, cómo las ideas y las palabras se transforman en hechos», defendió antes de entregar los diplomas a los alumnos. A todos menos a seis que, según precisó, ya están trabajando, «porque si algo tienen estos cursos es su alto porcentaje de incorporación al mundo laboral».

«El resto estáis en ese proceso, haciendo entrevistas incluso en empresas de Salamanca», continuó la concejala, dirigiéndose a los participantes que después tuvieron la oportunidad de salir al balcón del Salón de Recepciones del Consistorio. La edil les deseó suerte para encontrar un empleo, pero también para desarrollar su proyecto de vida en la ciudad. «Esperamos que sean muchas más las personas beneficiadas, ya que hasta diciembre de 2026 prevemos que 850 pasen por esta formación, este apoyo y este asesoramiento dentro de Laboris Helmántica».

Miryam Rodríguez (centro) junto a alumnos y profesores de los cursos de Laboris Helmántica. LAYA

Añadió que ahora están en marcha o en proceso de selección otras diez acciones formativas, con 15 becas remuneradas, dirigidas a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años —en especial mujeres—, y personas con una discapacidad igual o superior al 33 %. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales el 60 % procede del Fondo Social Europeo Plus y el 40 % restante, del Ayuntamiento.

La promesa de Zaratty

Zaratty Gómez tiene 54 años, una sonrisa amplia y una determinación que emociona. Llegó desde Venezuela hace 11 meses, empujada por la crisis y una promesa a su madre antes de morir: «Me pidió que saliera del país por mi hijo menor. Vine por él y por un futuro mejor».

Aquí ha encontrado un punto de partida. Beneficiaria del programa Laboris Helmántica, completó el curso de «Camarera de pisos» y realizó prácticas en el Parador, donde ahora trabaja. «Ya voy a cobrar mi primer sueldo y se me iluminan los ojos. El trabajo dignifica», afirma con orgullo.

Su hijo, Paúl Enrique, estudia 3º de ESO en el instituto Francisco Salinas y se adapta con entusiasmo. «Está feliz, en un centro excelente, bilingüe y exigente. Yo estoy agradecida; Salamanca nos ha acogido muy bien». Zaratty es odontóloga y docente de salud pública de formación, pero no reniega de su nuevo rumbo: «Hay que ponerse a la altura de las circunstancias. El trabajo nos fortalece y nos hace más humanos». Su historia encarna el sentido más del proyecto: transformar la formación en oportunidades reales.

