ZALDESA da el paso definitivo: el Puerto Seco de Salamanca, listo para operar

Salamanca se convertirá en la única terminal ferroviaria (Puerto Seco) con servicios de graneles en el oeste peninsular.

Con la finalización de su primera fase, la Plataforma Intermodal Ferroviaria de Salamanca entra en su etapa operativa. ZALDESA se posiciona como un nodo interior estratégico, capaz de transformar el mapa logístico del oeste peninsular y potenciar el desarrollo del Corredor Atlántico.

El avance del Puerto Seco de Salamanca continúa con paso firme. La culminación de las obras de su primera fase marca un hito clave: la instalación ya está preparada para recibir contenedores, carga general y servicios de Autopistas Ferroviarias, consolidándose como una plataforma intermodal plenamente integrada en las grandes rutas logísticas nacionales e internacionales.

A partir de octubre comenzarán nuevas actuaciones que completarán la operativa logística prevista. Entre ellas destacan las obras de mecanización de las instalaciones destinadas a la recepción y manipulación de graneles sólidos -cereales y fertilizantes—, así como la construcción de los almacenes necesarios para su almacenamiento. Estas infraestructuras, cuya finalización está prevista a lo largo del próximo año, convertirán a Salamanca en la única terminal del oeste peninsular con equipamientos específicos para la entrada y almacenamiento de graneles.

Simultáneamente, en octubre se publicará la licitación para la gestión de la terminal ferroviaria, un proceso decisivo para poner en marcha la explotación operativa del Puerto Seco. Se prevé que la concesión quede adjudicada antes de finalizar el año —o a comienzos del siguiente—, lo que marcará el inicio efectivo de la actividad del Puerto Seco de Salamanca.

Además, en paralelo se iniciará la urbanización del área logística e industrial, que pondrá a disposición de las empresas más de 240.000 metros cuadrados de suelo preparado, adaptado a las necesidades reales del mercado.

Enclave logístico

Todo ello refuerza el papel de Salamanca como enclave logístico estratégico en el oeste peninsular, consolidando su objetivo de convertirse en un referente del sector y en motor del asentamiento de nuevas empresas en la ciudad y la provincia. Este impulso permitirá fomentar el crecimiento económico, generar empleo y favorecer el arraigo de población.