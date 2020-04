Y si tengo una avería durante el estado de alarma, ¿qué hago?

Hay que cruzar los dedos para que no se nos averíen los electrodomésticos ahora que nos encontramos en estado de alarma. Conseguir uno nuevo, o lograr que un técnico lo repare, quizás sea misión imposible. Existe, no obstante, alguna gran superficie de Salamanca donde se puede comprar una nevera o una lavadora, por poner un ejemplo, y si hay stock suficiente lo sirven en 24 horas, aunque no lo instalan en el hogar pero sí nos lo traen hasta la puerta de casa.

A las tiendas (que están cerradas, pero en algunos casos atienden por teléfono), los electrodomésticos nuevos llegan con cuentagotas y los repartidores, en muchos casos, no se atreven a ir a las casas. Aunque sean artículos de primera necesidad, el miedo a la pandemia ha hibernado a quienes se ocupan de suministrarlos y repararlos. Lavar la ropa, al igual que comer, es fundamental. Si una lavadora se estropea y no se encuentra una nueva o un técnico que la repare, el consejo es lavar la ropa en casa de familiares o amigos, dicen desde el sector, que se ocupa en la actualidad prioritariamente de atender las demandas de hospitales y residencias, a quienes sobre todo les están sirviendo productos de usar y tirar de policarbonato: platos, cubiertos, bandejas...

Como las averías no entienden de cuarentenas, las comunidades de vecinos también se enfrentan al desafío de reparar aquellas que sí sean urgentes. Ángel Hernández, presidente de los administradores de fincas de Salamanca, apunta que hay que posponer todo aquello que no sea trascendente, como la revisión periódica de los ascensores. Pero cuando los casos son urgentes, hay empresas habilitadas para solucionar los imprevistos, aunque han reducido su actividad al mínimo.

“Hay averías”, dice Ángel Hernández, “en las instalaciones comunes de una comunidad de vecinos, que pueden resultar urgentes. Un problema eléctrico, fugas de agua o falta de presión en el suministro, un atasco de un desagüe, un problema con la calefacción, una puerta de garaje estropeada...” Y en estos casos, los administradores de fincas echan mano de empresas de confianza a quienes les pueden solicitar la reparación. Y si hay que acceder a una vivienda, para reparar una caldera individual, por poner un caso, “se accede con las debidas precauciones porque el técnico no sabe qué se va a encontrar en la casa”.

Una de las empresas de fontanería y calefacción que está de guardia estos días trabaja con las medidas de seguridad que se han implementado. Llevan guantes, mascarillas, equipos de protección individual, gafas de protección si hacen falta, y siempre llegan con el desinfectante a mano: agua con un tercio de lejía. Antes de iniciar la reparación, se desinfectan con esta mezcla de agua y lejía todas las superficies que van a manipular. Y al terminar la reparación y salir del lugar, también desinfectan el calzado. El estado de alarma no les ha pillado desprovistos de guantes y mascarillas, habituales en su trabajo para la protección de riesgos laborales. En el caso de los guantes, cuentan con tres tipos: fuertes y de cuero para soldaduras, intermedios y de nitrilo, y de látex, que se desechan una vez utilizados.