¿Y si España no abre la frontera con China? El drama del salmantino que lleva allí “atrapado” medio año

España reabrió la pasada medianoche las fronteras a doce países extracomunitarios y, aunque en un principio anunció la apertura con China, ayer reculó y explicó que la supedita a que se confirme el principio de reciprocidad y el país asiático también lo haga. Una demanda que también reclaman los 600 españoles afincados en China que llevan seis meses sin poder volver a España. Entre ellos se encuentra un salmantino que trabaja en Pekín. "Pekín no tiene vuelos a España ni a Europa. En Shangai hay tres vuelos semanales a Europa. Pero si China mantiene las fronteras cerradas no te puedes plantear viajar a España si luego no puedes volver a China donde tienes tu empleo. No puedes organizar nada, hay que ver paso a paso cómo se desarrolla todo y estamos cansados de esta situación", confiesa.

Para poder tomar un vuelo desde China a Europa, en la actualidad nada más llegar al aeropuerto, el pasajero debe presentar un test de coronavirus negativo realizado en los últimos 7 días. Sin eso no se puede volar, independientemente de la nacionalidad de la compañía aérea. Una vez el pasajero aterrice en aeropuerto español, deberá presentar un código QR de salud. "Se trata de un simple cuestionario con tus datos, pasaporte, inicio de viaje y declaración jurada de que no tienes síntomas de coronavirus. Creo que eso y nada es lo mismo. Deberían obligar a la gente que entra en territorio español a presentar el certificado de que no eres positivo", opina este salmantino, que justamente esta semana tuvo que pasar por los controles masivos a la población de Pekín para realizarse el test.

"Los test son masivos y van por zonas. En mi comunidad nos citaron esta semana. Te llevan a un aparcamiento habilitado con carpas, te toman los datos, presentas DNI chino o pasaporte, te sientan en una silla y te meten bastoncillo en la garganta. Si fueras positivo te mandan a un centro de cuarentena a pasar 14 días, y tras ese periodo te vuelven a hacer otro test. Si no das positivo ya puedes volver a tu casa. Los barrios del sur de Pekín siguen afectados y tienen comunidades todavía confinadas. El brote dicen que ya esta controlado aunque se mantienen las medidas de seguridad igual que hace 15 días", relata el salmantino, que describe una aparente normalidad en el día a día de la macro urbe china.