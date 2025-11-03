Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Xuso Jones, en un rodaje del programa en Salamanca. ARCHIVO

Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca

Las calles del centro de la ciudad vuelven a ser el escenario del programa presentado por Xuso Jones. Contará con la participación de varios concursantes que estén en ese momento en la calle y se encuentren con el presentador

La Gaceta

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:00

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se encuentra este lunes en Salamanca para grabar, de nuevo, un programa del famoso concurso de televisión, que se emite en Cuatro. Las calles del centro de la ciudad volverán a ser el escenario del programa presentado por Xuso Jones y que contará con la participación de varios concursantes, cualquier persona que esté en ese momento en la calle y se encuentre con el presentador.

'Lo sabe, no lo sabe' es un concurso de cultura general y popular que se desarrolla íntegramente en la calle. El programa se emite de lunes a viernes a las 18:30 horas en Cuatro, acaba de renovar la 5ª temporada con gran éxito y ha vuelto a elegir Salamanca para grabar durante 3 días.

Después de un año en emisión, el programa promedia un 5% de audiencia, lo que significa un incremento de un 15% desde el arranque. El target comercial medio es del 5,5% y superan el millón de espectadores únicos a diario.

