Xosé R. Bustelo, sobre el exceso de muertes: “Ya advertimos de miles de cánceres sin investigar”

La prestigiosa revista The Lancet Oncology ha reunido a un comité de expertos para que analicen las consecuencias de la pandemia en el campo de la Oncología.

La conclusión que han alcanzado los científicos es que Europa va a afrontar una epidemia de cáncer durante la próxima década porque -entre otras razones- hay casi un millón de diagnósticos perdidos durante los dos últimos años.

El investigador y vicedirector del Centro de Investigador del Cáncer, Xosé R. Bustelo, apunta que las conclusiones del informe no le pillan por sorpresa. “Nosotros ya avisamos de que en los años de pandemia habían quedado unos 55.000 casos al año sin diagnosticar de una forma adecuada. Ahora ya se están recuperando los cribados y la parte clínica, pero no hemos alcanzado los niveles previos a la pandemia”.

Bustelo recuerda que durante 2020 y 2021 se paralizaron cribados y diagnósticos avanzados, pero pone el acento en que el informe elaborado a nivel europeo aporta una visión que más allá de los cribados y los nuevos diagnósticos. “La crisis de la covid ha tenido otras consecuencias como el retraso de ensayos clínicos, porque todos los recursos iban para el coronavirus. También se ha retrasado la aplicación de nuevas terapias a los pacientes. Destapa una serie de problemas estructurales que nos deja claro que para avanzar en diagnósticos, tratamientos y calidad de vida, hay que invertir mucho más en ciencia de lo que actualmente se invierte”.

El doctor Bustelo participa estos días en una reunión de oncólogos en Santiago de Compostela, y a la hora de comentar el informe de The Lancet, los especialistas están de acuerdo en que “los casos de cáncer que se están detectando ahora son, efectivamente, casos tardíos y en estadios más avanzados”. En todo caso, el investigador invita a “no alertar a la población que pueda ser ahora diagnosticada de un cáncer”. “Hay gente a la que se les está diagnosticando ahora y se hace de forma adecuada. El problema está en las personas que lo tenían hace ya años y no se les diagnosticó en su momento”.