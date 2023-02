Xosé Bustelo, nuevo presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología

El vicedirector del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Salamanca (USAL), Xosé R. Bustelo, ha sido elegido presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO), para el bienio 2023-24, según el acuerdo marco suscrito por las cinco sociedades que la componen.

Según la información facilitada por la USAL, Bustelo es actualmente profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinador del Programa Científico de Mecanismos del Cáncer del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC).

Su formación previa incluye el doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela (1990) y un periodo postdoctoral en el Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Estados Unidos) durante el periodo 1990-1996.

Tras ello ocupó ya como investigador principal los puestos de assistant professor en el Department of Pathology de la State University of New York at Stony Brook (Estados Unido) de 1996 a 2000, y de científico titular (1999-2004) e investigador científico (2004-2005) del CSIC en el CIC de Salamanca.

Su trayectoria científica recoge hasta este momento 168 artículos científicos y seis patentes, y su trabajo ha sido galardonado en varios premios científicos nacionales e internacionales.

Actualmente, combina su labor científica con la Vicedirección del CIC de Salamanca, la participación en el comité de dirección del CIBER en cáncer, así como en diversos comités científicos de institutos de investigación sanitaria, centros de investigación y fundaciones científicas.

Ha sido también presidente (2018-2019) y presidente-previo (2020-2022) de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y, actualmente, ostenta dentro de dicha asociación el puesto de presidente de su Senado consultivo que fue establecido por primera vez el año pasado.

Objetivos

“Es todo un honor representar a una Federación que agrupa a todos los profesionales de la oncología, independientemente de que se dediquen a la investigación, la clínica o el diagnóstico. Esta multidisciplinaridad nos da una oportunidad única para impulsar demandas comunes de todos los oncólogos y oncólogas y para establecer sinergias entre los profesionales de este ámbito. Esto último objetivo siempre con la meta de afrontar con un mayor éxito el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes con cáncer”, ha apuntado Bustelo a través de la documentación aportada por la USAL.

“Creo también que es el momento para dar un nuevo impulso a la revista internacional gestionada por la FESEO de tal manera que se convierta en un portavoz de los avances científicos y tecnológicos más recientes tanto de los profesionales españoles como del resto del mundo”, ha añadido.

La Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO) fue creada hace 36 años con el fin de aglutinar bajo un paraguas común a cinco sociedades españolas de oncología del país, que son la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer [ASEICA] y las Sociedades Españolas de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP); de Oncología Médica (SEOM), de Oncología Quirúrgica (SEOQ) y la de Oncología Radioterápica (SEOR).