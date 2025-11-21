'Wicked 2' camina alto sobre baldosas amarillas

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

La primera parte de Wicked se convirtió en la adaptación de Broadway más exitosa de la Historia. Amasó más de 750 millones de dólares de taquilla, alzó dos Oscar (vestuario y producción) de los diez a los que aspiraba, y amplió las fronteras del fenómeno de El mago de Oz, un fervor que hasta entonces se reducía a Estados Unidos. Ahora el público de todo el planeta ya sabe que existe una precuela del clásico de 1939 con Judy Garland. A mediados de los años 90, el libro Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire, revisó el mito de la hechicera de la Tierra de Oz: ¿y si Elphaba, de piel verde, no era «mala», sino solo una incomprendida? La historia relataba su origen, años antes de la llegada de Dorothy, y su amistad improbable con Glinda, la bruja «buena». En 2003, Stephen Schwartz lo convirtió en un musical que ha rivalizado en popularidad con Hamilton y Cats (8.000 funciones, 15 millones de espectadores). Y ya en 2024 saltó a la gran pantalla por todo lo alto. El equipo se mantiene en esta secuela, que se estrena ya en Van Dyck (con algunas sesiones en v.o.s.e.) y Van Dyck Tormes: como protagonistas, la estrella del pop Ariana Grande y toda una ganadora del premio Tony como Cynthia Erivo (El color púrpura), que optó al Oscar por Harriet (2019). Tras la cámara, Jon M. Chu, especialista en el género (responsable en 2021 de In the heights, de Lin Manuel Miranda). En cuanto al guión, lo firma Winnie Holzman, autora del libreto del musical. Wicked 2, un exuberante mundo de fantasía y canciones pegadizas que resulta aún más emotivo que en el primer episodio.

En la trama, Glinda y Elphaba se han distanciado, y ambas se preguntan si tomaron las decisiones correctas. La primera vive en una burbuja —literal— de privilegios y propaganda en Ciudad Esmeralda, como aliada del Mago (Jeff Goldblum) y protegida de Mme. Morrible (Michelle Yeoh), aunque se siente atormentada por la culpa. En cuanto a la bruja verde, después de negarse a formar parte de los engaños y artimañas de Oz, se ha convertido en enemigo público. No acatar las injusticias hizo que la consideren una bruja. Exiliada en el bosque, allí prepara una rebelión de los animales. Lógicamente, la amistad entre las dos se ve resentida, y para colmo irrumpe un tornado en el que viaja una niña de Kansas…

Más profunda y oscura, Wicked 2 no solo impresiona por su diseño de producción, su colorido, ambición visual, coreografías, banda sonora y vestuario, sino también por su tono adulto y su lectura moral. Espectáculo aparte, la película habla de comprensión y aceptación (propia y del otro), de perdón y empatía, de protección a la naturaleza, de verdad y abuso de poder, y critica a quienes gobiernan mediante mentiras y manipulaciones.