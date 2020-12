What Jamón, galardonado con el accésit al Premio Pyme en Digitalización e Innovación

La empresa What Jamón ha obtenido el accésit de digitalización e innovación 2020 tras haber sido elegida en el IV PREMIO PYME DEL AÑO DE SALAMANCA 2020, certamen anual desarrollado por la Cámara de Comercio de Salamanca. A la entrega y recogida del accésit ha asistido Sergio Alonso Vicente, gerente de la empresa.

Enhorabuena Sergio, ¿cómo te sientas tras haber sido galardonado con este accésit?

Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento y orgulloso de la potente evolución de What Jamón y de cómo sus méritos van siendo reconocidos. Por supuesto, estoy muy agradecido a La Cámara de Comercio de Salamanca por haber tenido en consideración a What Jamón como una de las empresas elegibles a cualquiera de los posibles premios. Me alegro de que este tipo de certamen dé cabida al desempeño de las pequeñas y medianas empresas, que también es esencial para la creación de nuevos empleos, así como del crecimiento de la economía. Normalmente parece que este tipo de empresas tiene menos impacto en la sociedad, pero personalmente considero que tienen la misma importancia que las multinacionales o grandes empresas, porque todas reportan beneficios, al fin y al cabo.

Respecto a la evolución de What Jamón ¿qué más nos podrías decir?

Afortunadamente, el crecimiento es continuado. Contamos con nuevo personal en la plantilla, con más medios para hacer llegar nuestros servicios a los clientes, con nuevas fábricas y proveedores, nuevos productos y ciertamente con nueva expansión.

Constantemente estoy en pos de proliferar en todos los sentidos, por este motivo ya son más de 90 proveedores los que se suman a nuestras filas, obteniendo nuevas propuestas de interés casi todos los días. Además, el progreso internacional es ya evidente, haciendo realidad el envío de muchos de nuestros pedidos diarios transfronterizamente.

Mi objetivo primordial es consagrar a What Jamón como una de las empresas de jamón y productos ibéricos de referencia en el mercado internacional. Sé que es una meta ambiciosa, pero ahora mismo también es el motor de nuestro trabajo y esfuerzo. Conseguir algunos de los frutos no hace más que aumentar las ganas de seguir creciendo.

Hablando del futuro, ¿hay algún proyecto en marcha entre tanto trabajo?

Sí, siempre estoy con algún proyecto entre manos o maquinando alguna nueva idea. Esta vez es Merca What, el servicio que consiste en realizar una compra de productos totalmente naturales y frescos para posteriormente recibirla en el propio domicilio evitando cualquier tipo de desplazamiento innecesario.

Al igual que What Jamón quiero que este proyecto alce el vuelo y despegue. Actualmente estamos sirviendo los primeros pedidos, pero hay que ser paciente porque este tipo de labor lleva tiempo y un proceso muy cuidado que repercute en una buena ejecución. Para que todos los futuros pedidos se atiendan perfectamente, el funcionamiento de los primeros debe de ser impecable. Ahora es el momento de fijarnos en aquello que tenemos que mejorar para prestar nuestro servicio de forma inmejorable.

Por último, ¿quién puede recibir productos de Merca What?

No nos quedan muchas plazas libres, ya que Merca What centra su actividad en Salamanca y pueblos colindantes, por eso animo a todos aquellos que quieran gozar de este servicio a que se inscriban lo antes posible en www.mercawhat.com .

Ahora más que nunca se aboga por la compra online, salir de casa lo menos posible y productos económicos sin perder la calidad. Por eso sé que no defraudaremos.

Contenido patrocinado por What Jamón