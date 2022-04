“We love Queen”, un tributo divertido y con la emoción de la música en directo

El Palacio de Congresos de Salamanca acoge este viernes 8 de abril a las 20:30 horas el musical homenaje al grupo de Freddie Mercury. Guiados por un “gran fanático” de la mítica banda Queen, que ha montado toda una catedral del rock como tributo a su banda preferida, los asistentes participarán en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen. Uno de los asistentes será invitado a subir al escenario para consumar con su presencia la original ceremonia.

Enrique Sequero, actor y cantante, encarna al sumo sacerdote de los adoradores de Queen. “Es un show muy divertido, dirigido por Yllana, con lo que tiene sus toques de humor, y con música en directo. Están todos los himnos que conoce el público, que se emociona mucho durante el espectáculo”, apunta el intérprete a LA GACETA.

En “We love Queen” el repertorio está compuesto por “ A kind of magic”, “ Radio Ga Ga”, “ We will rock you”, “Somebody to love”, “I want it all”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “ Under pressure”, “Show must go on”, “Don’t stop me now”, “One vision”, “Who wants to live forever”, “Friends will be friends”, “Bohemian Rapsody” y “We are the champions”.

Entre músicos, cantantes y bailarines el espectáculo cuenta con 10 artistas sobre el escenario. “No soy el único que canta”, comenta Enrique Sequero. “Si no, sería duro porque también hablo y grito durante “We love Queen”, que es muy dinámico y superdivertido”, asegura el intérprete.

Enrique Sequero, que ha trabajado en varios musicales de los últimos años, recuerda que Freddie Mercury no llegó a cantar en directo “Show must go on”. “Cuando actuaba bajaba mucho el tono de las canciones. Porque una cosa es cantar en estudio y otra, tener una gira larga. Él tenía un gran carisma y trasmitía mucho al público”, recuerda el intérprete.

El veterano músico y actor se muestra maravillado con el éxito de “We love Queen”. “No deja de sorprendernos ver los teatros y los espacios donde actuamos con el aforo prácticamente completo. Es una maravilla. Aunque estamos acostumbrados a tener un éxito increíble con esta gira, es de agradecer que el público acuda a ver este tributo teatralizado”. En Salamanca, donde quedan las últimas entradas a la venta en welovequeen.sacatuentrada.es y en la taquilla del Palacio de Congresos en horario de 9:00 a 14:00 horas, el elenco del espectáculo también promete “darlo todo”, como asegura Enrique Sequero, con una energía que pretende emocionar y entretener de principio a fin.

“We love Queen” es un espectáculo veterano en escena, restando la interrupción de la pandemia. Este tributo teatralizado a Queen se encuentra muy rodado. “Llevamos cinco años”, rememora Enrique Sequero. “A la gente le encanta y por eso hay un segundo espectáculo, “We love rock”, también dirigido por Yllana, que sigue la senda de “We love Queen”, que ha tenido una gran acogida desde que se puso en marcha en 2017”.