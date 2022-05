Vuelven los Premios de Hostelería

Tras haberse saltado por razones obvias la duodécima edición de los Premios Hosteleriasalamanca.es, prevista para noviembre del 2021, su organizadora y directora de la revista digital Hosteleriasalamanca.es , Eva González, ha anunciado oficialmente la celebración de la Gala 2022 para el próximo 7 de noviembre . Una gala que seguirá la estela de sus once predecesoras: un millar de invitados del sector hostelero charro que disfrutarán de un evento “repleto de espectáculos, personajes mediáticos, premiados y homenajeados, además de un gran cóctel tras la entrega de premios, en el que tendrán presencia con sus productos decenas de empresas y establecimientos salmantinos” señala la periodista gastronómica.

Eso sin tener en cuenta que pueden ser seleccionados como finalistas e incluso llevarse una de las estatuillas Óscar-cocinero , que con orgullo lucirán en sus establecimientos. Los 21 finalistas se anunciarán previsiblemente a principios de octubre y no será hasta el día de la gala cuando se den a conocer los premiados en categorías como Iniciativa, Revelación, Calidad y Servicio o Excelencia, el premio más especial de la noche.

¿Y cómo ve esta periodista el panorama hostelero? ¿Habrá candidatos suficientes para optar a los premios tras la complicada situación que ha supuesto el Covid? “Estamos viendo un resurgir del sector, que está volviendo con fuerza e ilusión –responde-. En Salamanca hay jóvenes que tras la pandemia se han lanzado a cumplir el sueño de abrir su propio negocio, también han aterrizado nuevos empresarios potentes, mientras que otros restauradores más consagrados tienen muy claro que hay que fidelizar más que nunca al cliente, mejorando sus servicios e instalaciones, e incluso poniendo en marcha segundos y terceros locales o vías de negocio. En definitiva, se ha tenido tiempo para reflexionar y replantear muchas cosas y eso configura un panorama prometedor e ilusionante en el sector. ¡Para esta edición hay candidatos de sobra!. Aunque no podemos olvidar que unos cuantos se han quedado por el camino, principalmente pequeños negocios alejados del centro capitalino, a los que no llega el turismo y viven del cliente del barrio. Esos lo han tenido más difícil y me consta que bastantes han terminado cerrando en estos dos últimos años”.

Eva González dirige desde hace quince años la revista digital Hosteleriasalamanca.es, paraguas bajo el que se encuadra la Gala de Premios. Ambos proyectos pertenecen a la empresa de nuevas tecnologías InternacionalWeb. ¿Cuán importante ha sido la tecnología en estos dos años de pandemia para la hostelería? “La tecnología sin duda es un aliado para la restauración, las redes sociales son una herramienta valiosa, pues ayudan, por un lado a democratizar la gastronomía, a que todos podamos compartir nuestras experiencias, y por otro, a los negocios a dar difusión masiva a su filosofía, sus instalaciones, su equipo, el producto... También hay que poner en valor el desarrollo tecnológico brutal que la hostelería ha experimentado en estos dos últimos años. No ha habido otro remedio que adaptarse con códigos QR, redes sociales más profesionalizadas, páginas web actualizadas, implementación de reservas online... Y todo ello ha llegado para quedarse. De hecho la evolución tecnológica ha sido tan sorprendente que para esta edición estamos planteando incluir una categoría de premio que valore este aspecto”, concluye la periodista.