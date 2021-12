Vuelven los grises... al Pleno del Ayuntamiento

Todos los grupos políticos de la Corporación municipal han instado en la sesión plenaria de este viernes a través de una moción conjunta tanto a la empresa concesionaria como al Ministerio de Transportes a recuperar todas las frecuencias y horarios de los autobuses de conexión entre Salamanca y Madrid previos a la pandemia. Según el texto de la iniciativa, los recortes afectan a tres líneas diferentes. Así el servicio exprés ha pasado de tener un autobús cada hora desde las 6:00 hasta las 21:30 a tener solo cuatro diarios. También se han reducido autobuses en las líneas que pasan por Ávila y Arevalo.

“Olvídense, los grises no van a volver”, ha asegurado la concejala del Grupo Mixto Virginia Carrera durante el debate plenario de este viernes. La respuesta del portavoz de Cs, Fernando Castaño, le ha respondido que no se equivoque, que la Policía Nacional o la Guardia Civil no son los grises. Son tan solo de las afirmaciones que han resucitado tiempos pasados durante el debate de una moción contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez. PP, CS y el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, han sacado adelante esta iniciativa que, según aseguran, deja indefensas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del otro lado, el Grupo Mixto y Podemos, la han rechazado apelando al derecho a manifestarse libremente.