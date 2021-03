Vuelven los estudiantes chinos a la Universidad de Salamanca... vacunados desde hace dos meses

Un soplo de esperanza. Eso supone para Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca la llegada en las últimas semanas de una decena de estudiantes chinos, los primeros en un año, para aprender español. Han estudiado castellano durante apenas cuatro meses, así que sus nociones de la lengua de Cervantes son aún muy reducidas, pero eso no les ha impedido hacerse entender para comenzar a disfrutar de los encantos de Salamanca, “la universidad más antigua de España”, recuerda una de las jóvenes y todos asienten cuando el consejero delegado de Cursos Internacionales, José Miguel Sánchez Llorente, alude al prestigio del Estudio.

“La comida es muy buena”, comenta uno de los alumnos más avispados, a lo que otra estudiante añade: “Me gusta mucho la comida local”, y el resto se va animando y confiesa que han probado con éxito la paella, el jamón, la tortilla de patata, la ensalada, el zumo de naranja y el pan. De momento se conforman con comerlo en el Colegio Mayor de Oviedo, donde residen, o en las terrazas, para ellos es suficiente, de hecho les llama la atención la cantidad de gente que hay en las calles.

Como está establecido, todos llevan mascarilla aunque hace dos meses les inyectaron las dos dosis de la vacuna, de lo contrario, explican, no hubieran podido salir del país. Como consecuencia para entrar en España no necesitaron PCR, les bastó con el certificado de la vacunación.

La mitad del grupo alterna las clases de español con el programa curricular individualizado en el estudian materias de Ingeniería Informática, Recursos Humanos y Relaciones Laborales, pero el objetivo de todos es entrar en la Universidad el próximo año para cursar aquí una grado. Algunos no regresarán a su país al menos hasta dentro de año y medio, en el verano de 2022. Sobre la pandemia en China afirman tajantes que ya no hay coronavirus y las restricciones en España no les molestan pues en su país aún siguen limitadas las reuniones de grupos. Su objetivo: disfrutar de esta aventura.