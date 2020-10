Vuelve la atención presencial a los consultorios rurales salmantinos

Todos los consultorios rurales de las diferentes zonas básicas de salud de Castilla y León normalizan la atención presencial a los usuarios que presentan patologías no Covid, según ha informado este martes la Junta de Castilla y León. El proceso que se va a seguir para ello requiere, de manera obligatoria, la solicitud de una cita previa por parte del ciudadano. No se atenderá a los usuarios que no tengan una confirmación de cita presencial, exceptuando casos de urgencia.

Tras este paso y antes de acudir a la consulta, el paciente recibirá una llamada telefónica de los profesionales sanitarios para realizar un triaje previo con el que poder establecer el tipo de asistencia que requiere el paciente. Si la patología que se describe es no Covid se le atenderá presencialmente en su consultorio habitual; y, si los síntomas que describe son compatibles con coronavirus, se le derivará para su atención en el centro de salud que le corresponda.

Esta medida se toma debido a que son las instalaciones de los centros de salud las que están preparadas para la cobertura segura de los posibles casos de Covid-19. Ya son las que disponen de un doble circuito de atención de patologías respiratorias y no respiratorias, con lo que se garantiza la seguridad de todos los ciudadanos.

Por lo tanto la atención presencial no Covid se normaliza en los consultorios rurales con este sistema de triaje previo. Y se continúan siguiendo las pautas de frecuentación establecidas en la Orden de 15 de abril de 1991. Los núcleos de población de menos de 50 habitantes de hecho -con tarjeta sanitaria-, funcionarán con consulta a demanda; los de menos de 100 habitantes, tendrán consulta un día a la semana; los 101 a 200 habitantes dos días a la semana; los de 201 a 500 habitantes, tres días a la semana; y, por último, los municipios de más de 501 habitantes contarán con consulta diaria, de lunes a viernes.

Además se mantendrá, como siempre se ha hecho, la atención a domicilio. Todos los ciudadanos que precisen ser atendidos en sus casas contarán con este servicio a mayores de la atención en los centros asistenciales.