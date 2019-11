El cambio de gobierno en la Junta dejó en el aire varias proyectos educativos muy novedosos. Uno de ellos consistía en unificar en un solo centro público las enseñanzas que ahora se imparten en colegios e institutos. Es decir, que un mismo alumno pudiera cursar desde Infantil a Bachillerato o incluso FP sin tener que cambiar de centro. La iniciativa fue puesta en marcha por el equipo del anterior consejero de Educación, Fernando Rey, pero no le dio tiempo a aprobarla antes de la celebración de los comicios autonómicos en mayo. Varios meses después de la entrada de la nueva consejera, Rocío Lucas, el proyecto de centro público integral sigue vivo, según comentan fuentes de la Consejería, ya que la intención es retomarlo a lo largo de la actual legislatura.

La nueva figura, un modelo más parecido a lo que hay en la escuela concertada, pero que no existe en la red pública, generó entonces un importante revuelo entre los representantes sindicales, que no veían con buenos ojos un cambio de tal calado. Pese a ese rechazo, el anterior equipo de la Consejería continuó con el proyecto, aunque no le dio tiempo a ponerlo en práctica por la celebración de las elecciones.

Varios meses después del parón, la Consejería de Educación reconoce que la iniciativa no se ha retomado por ahora, pero que la intención de Rocío Lucas es abordar de nuevo el proyecto en este mandato.