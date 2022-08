Voto a prueba de kilómetros desde Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca se llenó este pasado domingo de urnas y papeletas para celebrar una jornada de elecciones legislativas senegalesas, de 8:00 a 18:00 horas, entendidas como una prueba para calibrar la fuerza del jefe del Estado, Macky Sall, contra la emergente oposición que lidera su gran rival, Ousmane Sonko, a dos años de los comicios presidenciales. 131 ciudadanos senegaleses, residentes en Salamanca, estuvieron habilitados para ejercer el derecho de voto.

“Las elecciones no son obligatorias, pero es un deber cívico venir a votar como todo ciudadano e interesarse por la marcha de tu país. En Senegal existe una democracia, pero estamos trabajando para que sea como la de occidente, de momento no vamos mal ya que no todos los países africanos celebran elecciones en el extranjero y nosotros sí”, explicó el senegalés Alin Ndiaye, vecino de Salamanca desde hace 22 años.