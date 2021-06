“Volver a vida”, el relato de los octogenarios que vivirán una ‘segunda juventud’ en su nueva vivienda

Después de 30 años en su piso, ahora emprenden “una nueva vida”, ya que han sido unos de los afortunados que han conseguido una vivienda en régimen de alquiler del Ayuntamiento de Salamanca en la calle Bilbao, a escasos 200 metros de su piso. “Ha sido una alegría enorme, porque no nos imaginábamos que nos iba a tocar. Sabíamos que había muchas personas interesadas -más de 600 solicitudes para solo 35 viviendas- pero hemos sido afortunados y aquí estamos”, relata Mariano. Ahora viven en un primer piso, pero con ascensor. Aunque Mariano reconoce que si pudiera “utilizaría las escaleras. Siempre lo he hecho, hasta que los problemas de salud se agravan y llega el momento en el que tienes que buscar lo mejor”, explica.

Otro de los afortunados beneficiarios de una vivienda es Álvaro F. Canto, quien ha conseguido una vivienda para jóvenes. Trabaja en la hostelería y asegura estar “muy contento” por haber sido elegido. “Es la primera vez que me toca algo y me hace mucha ilusión, está claro. Me siento muy afortunado porque no tenía esperanzas, ya que había muchísimas solicitudes”, reconoce. “He tenido muchísima suerte”, explica, al tiempo que reconoce que tendrá que hacer una fuerte inversión para adquirir los muebles para la vivienda. Eso sí, de momento se muestra tranquilo porque en los próximos siete años tendrá derecho a utilizar esta vivienda, por la que pagará 400 euros.