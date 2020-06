El gran trabajo de los voluntarios durante la crisis sanitaria en Salamanca

Hay momentos en la vida para todo, dice Arturo Fernández de Trocóniz. De supervisar las instalaciones de un spa de EEUU con clientes como Leornado DiCaprio o Alicia Keys, ha pasado a colaborar con Cáritas. Al declararse el estado de alarma estaba visitando a su familia en Salamanca. Y se ha enrolado en el proyecto de salud mental Ranquines, realizando tareas de compra y llevando alimentos a domicilio a los usuarios que lo necesitan.

Es un ejemplo de cómo la demanda de personas que quieren ayudar a otras se ha quintuplicado desde que comenzó la cuarentena, según los datos que aporta la Agencia Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, que canaliza la solidaridad de los salmantinos.

“La experiencia es una maravilla. Me llena, me satisface muchísimo ayudar a la gente, aunque mi trabajo es mínimo. Hago muy poquitas cosas para todo lo que se puede hacer. Pero no me gusta estar quieto, sino activo y echando una mano si se puede. Me han dado esta oportunidad la gente de Cáritas y es una experiencia para volver a repetir cada vez que tenga ocasión”, asegura este voluntario, que medita estos días si su futuro laboral, cuando vuelva la normalidad, va a estar en EEUU, Europa o, incluso, en Málaga.

“Tengo”, añade, “poquito trato con los enfermos. Les hago la compra semanalmente, en el centro preparamos los paquetes para cada usuario, y también estoy haciendo chapucillas. El otro día estuvimos arreglando el desagüe de una ducha. Y estoy para lo que me manden. Antes recogía también donaciones de una granja de Ledesma. Como no podía vender los huevos, el señor los donaba a Cáritas y yo iba a Ledesma a recoger los huevos y los repartía por todas los centros y casas de acogida. Eran muchos huevos, pero con la reactivación inicial de la hostelería ya no contamos con esa donación”.

María Muñiz, farmacéutica de 29 años, colabora desde febrero con Cáritas, en el Centro de Atención y Prevención de Drogodependencias. Se ocupa de la preparación y dosificación de metadona y de medicación para el seguimiento terapéutico de los pacientes. También echa una mano en tareas administrativas o informáticas, si se lo piden. Conoce a los usuarios, pero no les dispensa directamente la medicación.

Está en búsqueda activa de trabajo, con algunas ofertas de farmacias y laboratorios pero a la espera de que en junio se amplíe el abanico de posibles empleos. “Trabajar en drogodependencias me resulta interesante y me siento realizada. No tendría problema en hacerlo de forma remunerada. Es una salida laboral. En mi opinión, en este tipo de ONG debería existir un puesto fijo de farmacéutico, tanto en Cruz Roja [donde ha ayudado en el reparto de productos de primera necesidad], como en Cáritas para preparar medicación e incluso dispensarla. Podríamos quitar mucho trabajo a los enfermeros y médicos, que están a todo y son como máquinas”, comenta María Muñiz.

Luis Chocarro, voluntario de Cáritas, realiza por segundo año consecutivo tareas de apoyo educativo en el barrio de San José para que los alumnos logren el grado de Secundaria. Sacerdote de los Reparadores, ha sido director de colegios más de 25 años y profesor 35 años. “Hay chavales de 18 o 19 años que dejaron los estudios por falta de motivación y hay que realizar con ellos un seguimiento muy cercano. También hay adultos que con 38 años ven que si no obtienen un título se les cierran muchas puertas. Asisten entre 8 y 12 alumnos porque algunos trabajan e, incluso, tienen hijos y no escatiman esfuerzos para atender a la familia y llevar al día los estudios. Con el coronavirus se ha implantado la enseñanza online. Ellos no están acostumbrados y nosotros tampoco. Nos está costando, pero se mandan apuntes, esquemas... Para los jóvenes la dificultad es redactar y expresarse, y para los mayores, la memoria. Tienes que conjugar dos líneas de trabajo”, explica Luis Chocarro, que encuentra apoyo “en la gente de Iglesia y comprometida” que trabaja en el local en otras tareas.

María Martín, de 50 años y voluntaria de Protección Civil, participa en el dispositivo que se organizó con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para llevar compras de comida y farmacia, además de bajar la basura o proporcionarles trucos de cocina, a personas mayores. Este contacto inicial también ha servido de apoyo emocional a los usuarios, que les han regalado postales y poesías de agradecimiento.

“Seguimos trabajando. Hay quien no acaba de sentirse seguro. No pueden o no se atreven a salir de casa. Te sientes útil en una situación extraña. A veces, consuelas y alivias. Es muy gratificante y vuelves supercontenta a casa. Alguna vez nuestra tarea coincidió con los aplausos de las 8. Y a los niños, cuando no podían salir, les encantaban las luces y los dispositivos de emergencia”, relata María Martín, que estudia Criminología y cumplió 50 años en la cuarentena”. Además, tiene “suplente”, su hija María, peluquera, que ha seguido sus pasos como voluntaria de Protección Civil, un trabajo que le ayuda a combatir el miedo.